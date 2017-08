La Ponferradina consiguió ganar 2-0 al Rápido de Bouzas en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Buen encuentro de los deportivistas especialmente en la primera mitad. El tanto de la tranquilidad llegó en el 80 por medio de Ríos Reina.

Carlos Terrazas dio entrada en el once para el choque de Copa del Rey tan solo al centrocampista Menudo aunque dejo en el banquillo al brasileño, Yuri. El resto los habituales respecto al choque del pasado fin de semana ante el Racing de Ferrol.

El choque empezó con mucho dominio de posesión para los deportivistas pero sin concretar ocasiones claras de gol. En el 12 opción para el Rápido de Bouzas. Carlitos recibió en buena posición pero no fue capaz de rematar ante el acierto de la defensa de los blanquiazules. Dos minutos después lo intentó desde fuera del área Andy pero no tuvo fortuna y el esférico se fue desviado. En el 14 David Caiado se lesionado y tuvo que retirarse. Terrazas de esa manera tuvo que realizar el primer cambio. El vasco dio entrada en la posición del portugués a Isi. En el 15 Carlitos dispara con rosca pero no encontró portería. Lo bercianos seguían insistiendo. Brais logró desviar el pase de la muerte de Isi para Pallarés. En el 18 la Deportiva no perdonó y consiguió poner el 1-0. El defensa, Álvaro Moreno cabeceo de forma brillante tras lanzamiento de saque de esquina de Juan Carlos Menudo. Dinu evitó a la media hora el gol del Rápido de Bouzas frenando un remate de cabeza tras una falta lejana. Los gallegos lo seguían intentando. En el 33 quería sorprender Carlitos a balón parado pero se le fue alto. Respondía poco después para los deportivistas, Ríos Reina. Antes de llegar al descanso Menudo disparó desde la frontal y despejó con algunos problemas Brais. Ruxi vio la primera cartulina amarilla del partido en la recta final de los primeros 45 minutos. Con el 1-0 se alcanzó el descanso.

Sólo empezar la segunda parte el Bouzas realizó dos cambios. Se fueron los delanteros Carnero y Carlitos y entraron Deivid y David. En el 52 disparo cruzado desde la frontal de Yago Pérez que se marchó a la derecha de la portería de Dinu. Álvaro Moreno poco después vio cartulina amarilla. En el 60 penalti a favor del Rápido de Bouzas. Dinu también vio amarilla pero estuvo muy bien y se lanzó a la izquierda y detuvo el lanzamiento de Deivid desde los once metros. En el 65 Pedro García estuvo a punto de marcar. El balón se fue cerca del larguero. Isi respondió para la Ponfe y el tiro lo despejó con problemas Brais para evitar el segundo de los de Terrazas. En el 77 Cidoncha volvió a intentarlo pero se le seguía resistiendo el gol. En el 80 sí que llegó el segundo. El tanto fue transformado por Ríos Reina tras una gran jugada y una gran contra por la banda izquierda que acabó en las redes de la portería viguesa. El encuentro y la eliminatoria quedaba prácticamente sentenciada y más con la expulsión por doble amarilla de Adrián. Esto ocurría en el 84. El partido tuvo poca historia y la Ponferradina firmó el pase a la segunda eliminatoria de la competición copera donde se enfrentará el próximo miércoles también en El Toralín ante el Atlético Baleares. Antes el domingo a las 20:00 horas choque de liga ante el Real Madrid Castilla en la capital de España.

PONFERRADINA: Dinu, Yac, Álvaro Moreno, Jon García, Andy, Cidoncha, Caiado (Isi min.14), Menudo (Saúl min.62), Pallarés, Jorge García (Yuri min.73), Ríos Reina. Entrenador-Carlos Terrazas.

RÁPIDO DE BOUZAS: Brais, Adrián, Ruxi, Trigueros, Colo, Pedro García, Anderson, Yago Pérez (Diego Díz min. 71), Carnero (Deivid min.46), Carlitos (David min.46), Isma. Entrenador- Borja Jiménez.

ÁRBITRO: David Gálvez Rascón (Madrileño). Auxiliado por David Bernal Martín y Zoltan Toth Lorand. Amarillas para Ruxi, Álvaro Moreno, Dinu, Triguero, Ríos Reina. Expulsado por doble amarilla en el 84 Adrián en las filas de los visitantes.

GOLES: 1-0 min.18 Álvaro Moreno, 2-0 min.80 Ríos Reina.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio El Toralín. Primera eliminatoria de la Copa del Rey. 2.500 espectadores en las gradas.