Jacobo Casas - 10 de Septiembre de 2017

Gran choque de los bercianos que estuvieron a gran nivel con un gran acierto en ataque. Esto supone la primer triunfo de la temporada que siguen sin encajar goles en casa.

Ponferradina-Majadahonda FOTO QUINITO

La Deportiva Ponferradina sumó el primer triunfo de la temporada tras ganar claramente 4-0 al Majadahonda. Dos tantos fueron de Yuri el segundo y el tercero. El gol inicial fue de Fernando Román y la puntilla la puso Isi en la recta final del partido. De esta manera la Ponfe suma cinco puntos en la clasificación tras la disputa de la cuarta jornada en el Grupo Primero de la Segunda División B. Carlos Terrazas dio entrada en la defensa a Fernando Román por la sanción de Jac y apostó por Menudo en la media punta. Pallarés se quedó en el banquillo. Los primeros minutos fueron más para los madrileños del Majadahona pero pronto en el 14 los bercianos se adelantaron en el marcador. Fue en saque de esquina lanzado por Jorge García y que cabeceo a mil maravillas el central, Fernando Román para poner el 1-0. En el 20 Dinu evitó el empate ante el disparo de Carlitos y tras el rechace que recogió De Frutos. Estuvo a punto de igualar el Majadahonda pero estuvo muy bien el portero rumano para evitarlo. También lo intentó para los visitantes poco después el ex blanquiazul Gerado Berodia. Lo que resto de la primera parte fue para la Ponferradina. Opción para marcar tras buen lanzamiento de David Caiado pero detuvo Basilio. Eso fue en el minuto 32. Un minuto después la ocasión fue para Juan Carlos Menudo. De nuevo gran intervención del guardameta del Majadahonada. Seguían las ocasiones para los de Terrazas. En el 38 Andy pero su disparo se fue por poco desviado. En el 39 Yuri no perdonaba y conseguía el segundo gol para su equipo. Fue una gran jugada que inició Menudo que asistió a Ríos Reina y este la centró de forma magistral para que el brasileño no fallase en el remate. Antes del descanso estuvo a punto de llegar el tercero. Buen remate de Fernando Román que se alto. El visitante Vicente vio la primera amarilla del partido antes de llegar al descanso .Tras los primeros 45 minutos el marcador reflejaba 2-0.

El segundo periodo seguió con claro dominio de los bercianos. En el 47 Menudo estuvo a punto de marcar. Carlos Terrzas realizó el primer cambio con la entrada de Isi. Se retiró del campo el defensa, Álvaro Moreno. En el 52 no falló Yuri y marco el tercero de los deportivistas y el segundo en su cuenta particular. Isi recuperó el esférico y el delantero resolvió de forma magistral de nuevo. Así conseguía ya sentenciar definitivamente el encuentro. Con este resultado segundo cambio en las filas bercianas. Se fue Menduo y saltó al campo Néstor Salinas. En el 64 estuvo a punto de marca Caiado pero llegó muy forzado y en la definición no estuvo acertado el portugués. En el 69 Salinas lo intentó pero el disparo se le fue fuera por poco. En el 72 lanzamiento peligroso para Juan Cruz. En este mismo minuto último cambio en las filas de la Deportiva. Se fue el bigoleador, Yuri y entró Pallarés. En el 81 llegó la puntilla. Cuarto tanto tras gran pase de Néstor Salinas a Isi que recortó al portero para poder marcar a placer. Se mantuvo el 4-0 con el que se terminó el encuentro. De esta manera cinco puntos para la Deportiva que el próximo fin de semana se desplaza a la cancha del Coruxo.