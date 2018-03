La Ponferradina golea a la Segoviana 4-0 y se acerca a la permanencia

Yuri celebrando uno de sus dos goles conseguidos ante la Segoviana. / QUINITO

La Deportiva Ponferradina firmó la décima victoria de la temporada tras golear por 4-0 ante a la Segoviana. Los deportivistas realizaron un choque muy completó especialmente en los segundos 45 minutos. Dos tanto fueron materializados y completaron la goleada con goles de Cidoncha y Andy. De esta manera los bercianos dieron un paso de gigante para poder conseguir la permanecia.

Carlos Terrazas presentó el once esperado. El vasco no realizó cambios respecto al del pasado fin de semana. Volvió a elegir la misma alineación.

El partido empezó con mucha intensidad para la Deportiva Ponferradina que tuvo en el minuto 1 una buena ocasión pero el esférico lo lanzó Yuri al larguero. Buena opción para los bercianos que no supo aprovechar el delantero brasileño. Poco después apareció el viento y una lluvia intensa que hizo que el encuentro apenas tuviese ocasiones de gol. Se hizo muy complicado trenzar jugadas y esto lo aprovechó la Segoviana que tuvo un par de acercamientos pero sin demasiado peligro. En el 27 tuvo que intervenir Mandaluniz tras remate de Agus pero los bercianos a partir de este momento volvieron hacerse con el dominio del choque. En el 34 buen remate del defensa, Fernando Román tras centro de Menudo. Los deportivistas empezaban avisar. Un minuto después los locales reclamaron penalti por mano de un defensa de los visitantes. El colegiado vasco, Jon Ander González Esteban no lo interpreto así. Fue a falta de 3 minutos para el 45 cuando llegó el gol de los blanquiazules. El autor del tanto una jornada más fue Yuri. Fue un disparo cruzado de Menudo pero estaba ahí el delantero brasileño para rematar y poner el 1-0 en el marcador. Con este guarismo se llegó al descanso.

La segunda parte fue totalmente para los de Terrazas. Sólo empezar los segundos 45 minutos doble ocasión de los bercianos en las botas de Guille Donoso y Andy. Ninguno de los tuvo fortuna para marcar pero el segundo no tardó en llegar. En el 57 marcaba Sergio Cidoncha para la Deportiva. Fue tras un saque de Menudo y que remató magistralmente el nueve de la Ponfe. La cosa no quedó aquí y en el 64 dejaba definitivamente sentenciado el choque la escuadra deportivista con el tercer tanto que esta vez llegó por medio del andaluz, Andy Rodríguez. Potente remate de cabeza tras un centro desde la derecha que de nuevo llegó por medio de Menudo. La puntilla la puso Yuri en el 70. El brasileño marcaba el segundo en su cuenta particular. Recortaba al portero y el disparo con poco ángulo entró en la portería segoviana. El partido con este resultado tuvo poca historia más. Al final se mantuvo el 4-0 la Ponfe con estos 3 puntos da un paso de gigante para poder conseguir en próximas jornadas la permanencia matemática. Suman 39 puntos y se acerca a ese objetivo. Por su parte la Segoviana se hunde un poco más en la clasificación. En la próxima jornada la Ponferrada viaje al campo de Adarve de Madrid.

PONFERRADINA: Mandaluniz, Fernando Román, Ríos Reina, Jon García, Saúl, Menudo, Guille Donoso (Matthieu min.74), Andy, Cidoncha, Yuri (Yelko Pino min.85), Iago Díaz (Isi min.64). Entrenador-Carlos Terrazas.

SEGOVIANA: Pablo, Asier (Duque min.66), Alex Ayala, Chema, Anel, Quino, Dani Arribas, Domingo (Leira min.61), Agus, Calleja, Fernán (Manu min.74). Entrenador- Abraham García.

ÁRBITRO: Jon Ander González Esteban (Vasco). Asistidos por Ion Rodríguez Portela y Igor Guijarro Mercado. No hubo tarjetas.

GOLES: 1-0 min.42 Yuri, 2-0 min.57 Cidoncha, 3-0 min.64 Andy, 4-0 min. 70 Yuri.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio El Toralín de Ponferrada (2.153 espectadores). Correspondiente a la jornada 31 de liga en el Grupo Primero de la Segunda División B. Se guardó un minuto de silencio antes de empezar el choque en memoria de Felipe Álvarez, colaborador de la Deportiva Ponferradina.