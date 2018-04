La Ponferradina necesita ganar al Rápido de Bouzas para seguir aspirando a las posiciones de la Copa del Rey

La Deportiva Ponferradina tras confirmar que no tiene opciones de ocupar las posiciones del play off aspira en esta recta final del campeonato a poder estar en zona de Copa del Rey para poder maquillar de la mejor manera posible, esta temporada. Para enfrentarse a los gallegos del Rápido de Bouzas, el entrenador de los deportivistas, Carlos Terrazas tiene a todos sus jugadores a su disposición. Recupera el central vasco, Jon García, tras cumplir un partido sanción y además están recuperados de sus problemas físicos tanto Saúl Crespo como Yelko Pino. La única duda es si Saúl podrá salir de inicio o no. Toda hace indicar que el canterano podría estar en el once inicial. La Ponferradina ocupa la undécima posición con 43 puntos.

Por su parte, el Rápido de Bouzas es uno de los equipos revelación de la temporada. En la actualidad están fuera del play off aunque en gran parte de la temporada han estado ocupando la cuarta plaza de la clasificación. Ahora los gallegos están en la quinta posición con 56 puntos. Vienen de ganar 2-0 al Coruxo en el derbi de rivalidad viguesa. El choque este domingo a las 18:00 horas en El Toralín y con arbitraje del extremeño, Guillermo Sánchez Conejero.

Posible once inicial de la Ponferradina: Mandaluniz, Jon García, Ríos Reina, Fernando Román, Saúl, Andy, Menudo, Guille Donoso, Isi, Cidoncha, Yuri.