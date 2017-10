El equipo de Carlos Terrazas quiere volver a la sendas de las triunfos para no alejarse demasiado de la zona alta de la clasificación. El rival, el Deportivo B no va ser fácil ya que llega al encuentro de este fin de semana siendo segundo clasificado y totalizando 13 puntos. El filial gallego es un recién ascendido pero que ha confeccionado una plantilla muy completa mezclando jugadores jovenes y futbolistas mayores de 23 años. Han ganado 4 partidos, empatado uno y perdido otro. Han marcado 14 goles y encajado solo 4 tantos.

La Ponferradina llega con la intención de romper los resultados de las últimas jornadas ya que han perdido 1-0 ante el Coruxo y empatado en El Toralín ante el Real Valladolid 1-1. Los bercianos no se quieren alejar demasiado de la zona del play off y por eso es vital poder conseguir los tres puntos que hay juego. En estos momentos los de Terrazas están a siete puntos de la zona de fase de ascenso. José Antonio Ríos Reina sigue lesionado y será baja. Además todo hace indicar que el centrocampista, Saúl Crespo aún no esta al cien por cien.

La semana para los blanquiazules ha estado marcada por el sortero de la Copa del Rey donde el rival en los Dieciseisavos de final ha sido finalmente el Villarreal. No hubo suerte y ni Barcelona ni Real Madrid serán rivales de los bercianos en esta ronda de la competición del k.o. Sin duda ahora lo más importante es la competición liguera y poderse enganchar a la zona alta de la tabla clasificatoria. El objetivo de esta temporada es poder jugar de nuevo un play off y poder volver a la división de plata y para ello no se pueden escapar muchos más puntos especialmente en casa.

Posible once inicial de la Deportiva: Dinu, Yac, Jon García, Álvaro Moreno, Andy, Cidoncha, Jorge García, Caiado, Iago Díaz, Menudo, Yuri.

Árbitro: Alberto Fuente Martín (Cántabro)