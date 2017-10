La Deportiva Ponferradina necesita volver a la senda de las victorias tras unas últimas jornadas donde los bercianos no han conseguido los resultados esperados. En los últimos tres choques los blanquiazules sólo han sumado un punto. Derrota en Coruxo, empate en casa ante el Valladolid B y derrota también en El Toralín ante otro filial, en este caso, el Deportivo B. Con estos resultados es vital para los de Carlos Terrazas poder conseguir los tres puntos de este fin de semana en el campo del Talavera. No pueden los deportivistas dejar escapar más puntos si quieren engancharse a la zona alta de clasificación y poder cumplir el objetivo del play off. Ahora la Deportiva tiene 6 puntos y la zona de fase de ascenso está a 7 puntos.

Terrazas tiene a todos los jugadores a su disposición incluido el andaluz, José Antonio Ríos Reina que se lesionó en el partido de Copa del Rey en Segovia y que ha sido baja en estas últimas jornadas. Ha entrado en la lista de 18 de convocados.

Por su lado la situación del Talavera no es mejor. Tras su su ascenso a la división de bronce están en la zona baja de la clasificación con tan sólo tres puntos tras tres empates en estas primeras siete jornadas de liga. Ocupan la penúltima posición. Los dos equipos tienen necesidad de estar más acertados de cara a la portería rival. El encuentro este domingo a las 18:00 horas en el Estadio de El Prado de Talavera de la Reina.

CONVOCATORIA DE LA PONFERRADINA

PORTEROS: Dinu, Héctor.

DEFENSAS: Yac, Fernando Román, Jon García, Álvaro Moreno

CENTROCAMPISTAS: Andy, Saúl Crespo, Cidoncha, Jorge García, Menudo, David Caiado, Ríos Reina, Iago Díaz, Isi

DELANTEROS: Néstor Salinas, Yuri, Pablo Pallarés.

Posible once inicial: Dinu, Yac, Jon García, Álvaro Moreno, Andy, Cidoncha, Jorge García, David Caiado, Isi, Menudo, Yuri.

Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (Murciano)