La Deportiva Ponferradina no estuvo a la alturas de las circunstancias y perdió 0-1 ante el filial del Deportivo de la Coruña. El partido no fue bueno de los bercianos que se quedan con 6 puntos en una situación bastante complicada.

Carlos Terrazas dio entrada en la delantera a Pablo Pallarés dejando en el banquillo de principio al brasileño, Yuri. Además en el once estuvo en el interior izquierdo, Iago Díaz.

El partido empezó mal para los bercianos porque ya en el 4 se adelantaban los gallegos del Deportivo B. El autor del gol fue Edu Expósito que sorprendió muy bien a los blanquiazules. Tras el lanzamiento de un saque de esquina gran lanzamiento del jugador de los visitantes que se coló de forma magistral en la portería defendida por Dinu. La Deportiva intentaba reaccionar pero no lo conseguía. En el 22 centro de Caiado pero no encontró ningún rematador. Dos minutos después lo intentaba Jorge García pero interviene el portero, Alex Cobo para evitar el tanto del empate. En el 33 primer amarilla del encuentro para Néstor Salinas mientras realizaba ejercicios de calentamiento. Antes de llegar al descanso Galán estuvo a punto de marcar el segundo para el Deportivo B pero en la contra estuvo acertado Dinu para atajar el lanzamiento del jugador visitante. Los primeros 45 minutos acabaron con 0-1.

El segundo periodo empezó por los mismos derroteros. Lo intentaba Uxío para el filial del Deportivo B pero respondía Menudo con un lanzamiento de falta que se fue alto. En el 54 al larguero se fue el esférico a Óscar Pinchi. Terrazas empezó a mover el banquillo. Se fueron Menudo y Pallarés y entraron al terreno de juego Yuri y Saúl Crespo. En el 59 otra opción del Deportivo con gran ocasión de Galán pero Dinu estuvo muy bien. Los bercianos realizaron el último cambio con la entrada de Isi. Se fue del terreno de juego Iago Díaz. En el 71 Andy estuvo a punto de marcar. El esférico se desvió por poco. De aquí al final el choque estuvo bastante muerto a pesar de los intentos de la Ponferradina. Los deportivistas le faltó de nuevo definición en los últimos metros. Al final derrota 0-1 de los blanquiazules que siguen con 6 puntos en la clasificación y en una situación complicada. El próximo finde desplazamiento al terreno de juego del Talavera.

PONFERRADINA: Dinu, Yac, Álvaro Moreno, Jon García, Andy, Cidoncha, Caiado, Menudo (Saúl Crespo min.54), Pallarés (Yuri min.54), Jorge García, Iago Díaz (Isi min.65) Entrenador-Carlos Terrazas.

DEPORTIVO B: Álex Cobo, Blas, Raúl González, One, Caballo, Edu (Martín min.84), Pinchi, Carlos López, Uxío, Romay (Lucas min.89), Galán (Gaizka min.76). Entrenador- Cristobal Parrado.

ÁRBITRO: Alberto Fuente Martín (Cántabro). Asistido por Alejandro García Gatcía y José Antonio López Conde. Tarjetas amarillas para Néstor Salinas, Alex Cobo, Yuri, Iago Díaz, Yac, Martín. Blas fue expulsado por doble amarilla en el 90.

GOLES: 1-0 min.4 Edu

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio El Toralín (3.200 espectadores). Séptima jornada de liga en el Grupo Primero de la Segunda División B.