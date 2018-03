La Ponferradina perdona y no pasa del empate ante el Navalcarnero (0-0)

Once que presento este domingo la Ponferradina. / CDA Navalcarnero

La Deportiva Ponferradina empató 0-0 ante el Navalcarnero en un choque donde mereció mucho más y completando uno de los mejores encuentros fuera de casa, de lo que llevamos de temporada. Las opciones más claras fueron para Yuri, Cidoncha y Álvaro Moreno. Fue clave el trabajo realizado en el medio centro por Saúl Crespo.

Carlos Terrazas puso en liza el once esperado. Isi salió de inicio retrasando a la defensa a José Antonio Ríos Reina por la baja por sanción del vasco, Jon García.

El partido empezó con mayor dominio de los locales del Navalcarnero. Lo intentaron el 6 Julio Cidoncha y en el 14 Cifo pero el balón se iba fuera en las dos ocasiones. También la tuvo Barbosa con un disparo cruzado pero el esférico se fue desviado. Además en los primeros minutos los blanquiazules Álvaro Moreno y Saúl vieron cartulina amarilla. En el 19 la Deportiva buscaba el gol por medio de Isi pero el intento desde lejos no encontró portería. A partir de la media hora el dominio correspondió a los bercianos. Especialmente en los últimos minutos de la primera parte con tres ocasiones muy claras de los blanquiazules. En el 40 opción de Cidoncha pero supo despejar muy bien la defensa madrileña. Un minuto después,Yuri disparó pero el balón se le fue alto. Por último, Álvaro Moreno remató de cabeza fuera, tras un buen saque de esquina de Isi. Con el 0-0 se llegó al descanso.

Sólo empezar el segundo periodo otra ocasión para los deportivistas. Yuri estuvo a punto de marcar pero el gol no llegaba. Respondió poco después Julio Cidoncha con un disparo que se fuera desde la frontal del área. En el 60 insistía la escuadra madrileña. Joaquín tuvo un lanzamiento peligroso que se le fue alto. Vio cartulina amarilla el guardameta de la Deportiva, Mandaluniz en esta misma jugada. En el 64 mano a mano de Yuri ante el portero del Navalcarnero yéndose el esférico alto al brasileño. En el 74 volea de Isi pero la fortuna no estaba del lado de los bercianos. También lo intentaba en una buena jugada Menudo pero la defensa amarilla estaba muy atenta. Aún tuvo otra ocasión los de Terrazas. En el 86 doble oportunidad de Álvaro Moreno. Primero se fue al larguero para posteriormente irse alto. Respondieron los madrileños con un disparo cruzado de Fran Santano que salió muy cerca del poste. El resultado no se movió a pesar de los intentos de la Deportiva en el tiempo de descuento. Al final 0-0 y reparto de puntos. La Ponferradina se queda con 32 puntos y el próximo fin de semana se enfrentará en El Toralín al Guijuelo.

NAVALCARNERO: Isma Gil, Stevens, Sergi, Jesús, Alex González, Acosta, Cifo (Fran Santano min. 69), Molina, Cidoncha, Joaquín (Edgar min.84), Barbosa (Ónega min.77). Entrenador- Julián Calero

PONFERRADINA: Mandaluniz, Fernando Román, Ríos Reina, Álvaro Moreno, Saúl, Menudo, Guille Donoso (Iago Díaz min.66), Andy, Cidoncha, Yuri (Matthieu min.89), Isi (Jorge Garcia min.84). Entrenador-Carlos Terrazas.

ÁRBITRO: Salvador Lax Franco (Murciano). Asistido por Manuel López López y Kevin Javier Moreno Muñoz. Tarjetas amarillas para Saúl, Álvaro Moreno, Mandaluniz, Julio Cidoncha.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Mariano González de Navalcarero. Jornada 28 del Grupo Primero de la Segunda División B.