La Ponferradina perdona y acaba perdiendo 1-0 ante el Celta B  

La Ponferradina no mereció perder ante el Celta B

La Deportiva Ponferradina perdió por la mínima 1-0 ante el filial del Celta en su visita a Barreiro. Los bercianos no merecieron la derrota en un choque muy igualado. La Ponfe estuvo seria y muy bien plantada especialmente en los primeros 45 minutos, donde disfrutaron de clara ocasiones para marcar. En un despiste, en la recta final, en el minuto 84 los vigueses marcaron y se llevaron el gato al agua. El tanto fue transformado por Dennis.

Carlos Terrazas presentó algunas modificaciones en el once inicial. Álvaro Moreno volvió a la defensa a causa de la sanción del vasco, Jon García y entró Jorge García en el once inicial por los problemas físicos de última hora de Saúl Crespo.

El partido empezó con mucha intensidad por parte de la Ponferradina. Yuri ya en el minuto 6, la tuvo muy clara para batir la portería rival pero estuvo mejor y más atenta la defensa local. Dos minutos después se volvió a repetir la historia teniendo a los mismos protagonistas, es decir buena ocasión del brasileño y buena parada el portero del Celta B. En el 16, el intento lo realizaron los gallegos. Lanzamiento de Dennis y buena parada de Mandaluniz. En el 18, Yuri volvió a rozar el gol. Remate de cabeza del delantero tras un buen centro de Isi que no encontró portería. Los vigueses, poco a poco fueron reaccionando y llegando con algo más de facilidad. El Celta B llegó con peligro en una falta lateral en el 33, pero la defensa despejó el remate. Tras el siguiente saque de esquina, el centro chut de Juan Hernández se marchó cerca de la portería. Poco después la tuvo en el 38 Agus en un lanzamiento. Antes de llegar al descanso la Deportiva, tuvo un nuevo acercamiento. Sergio Cidoncha disparó desde la frontal, pero el balón se fue demasiado alto. Con el 0-0 se alcanzó el final de los primeros 45 minutos.

La segunda parte se inició con mayor dominio de los gallegos que tuvieron dos opciones protagonizadas por Juan Hernández y Agus. Respondió la Deportiva con un acercamiento de Juan Carlos Menudo. Terrazas empezó a mover el banquillo con la entrada de Iago Díaz en la posición de Guille Donoso. A partir de ahí, el encuentro decayó un poco. De todas formar en el 77 tuvo que intervenir de forma brillante, Mandaluniz para evitar el tanto, tras buen disparo de Agus. También la tuvo minutos después Dennis, pero en el 84 el filial gallego no perdonó y se adelantó en el marcador por medio del propio, Dennis que a la postre sería el gol que daría los tres puntos a los locales. Aun así estuvo muy atento Sotres tras una buena ocasión de Menudo. Los bercianos no se rendían y buscaban el gol del empate aunque los locales estaban muy firmes. El resultado no se movió y con este 1-0 se llegó al final del encuentro.

CELTA B: Sotres, Kevin, Juan Ros, Robert Costa, Rai, Diego Alende, Juan Hernández, Dani Molina, Dennis, Dejan Drazic (Alex min.61), Agus (Pastrana min.88). Entrenador- Rubén Albés.

PONFERRADINA: Mandaluniz, Fernando Román, Ríos Reina, Álvaro Moreno, Andy, Menudo, Guille Donoso (Iago Díaz min.64), Jorge García (Matthieu min.80), Cidoncha, Yuri, Isi. Entrenador-Carlos Terrazas.

ÁRBITRO: Pablo Fernández Pérez (Asturiano). Asistido por Eliana Fernández González y Abraham Barbeira Juste. Tarjetas amarillas para Álvaro Moreno, Rai, Yuri.

GOLES: 1-0 min.84 Dennis

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Barreiro. Partido correspondiente a la Jornada 34 del Grupo Primero de la Segunda División.