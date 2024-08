La Ponferradina presenta a Álvaro Bustos: “Quiero aportar la experiencia que tengo en esta categoría”

Este martes ha tenido lugar la presentación de Álvaro Bustos como nuevo jugador de la Ponferradina. El director deportivo de la Ponferradina, José Sietes, ha agradecido el “esfuerzo” del jugador “por formar parte de nuestra familia este año y por creer en nuestro proyecto”. El asturiano, que la temporada pasada militó en el AD Alcorcón y en el RC Recreativo de Huelva, es un “jugador con mucha experiencia en la categoría y categorías superiores”.

Bustos define su llegada a la Deportiva como “muy fácil”. “Después de un verano largo de casi dos meses llegué y aquí me lo pusieron todo muy fácil, conocía a mucha gente de otros equipos y años anteriores y me lo han puesto muy fácil”, reitera.





El jugador, nacido en Gijón en 1995, asegura que puede jugar tanto por la banda izquierda como por la banda derecha y de mediapunta, “puedo jugar prácticamente en todas las posiciones de ataque. Creo que si juego por banda izquierda soy un extremo más clásico pero si juego por la derecha y mediapunta puedo adaptarme a esa posición y jugar más por dentro, una de mis cualidades es ser versátil”, señala.

La noticia de su incorporación salía a la luz el pasado miércoles 31 de julio, aunque llegó al a capital del Bierzo el miércoles 7 de agosto “y por la tarde ya estaba debutando, cosa que para mí fue importante”, apunta. Sin embargo, hace cosa de 4 días el jugador tuvo una pequeña molestia aunque espera “que sea poca cosa y en breves pueda estar disponible ya”.

Respecto a la carrera del jugador, afirma sentirse orgulloso, ya que “he jugado en muchos clubs y con la edad que tengo creo que estoy en un club ideal para conseguir los objetivos que tenemos, que yo es volver al fútbol profesional y el club volver a la categoría donde tiene que estar“, confiesa. “Si es un buen año para mí seguramente también lo sea para el equipo. Quiero aportar la experiencia que tengo en esta categoría, tengo unos cuantos ascensos y ojalá este año se pueda dar“.

La Ponferradina continúa en la búsqueda de un delantero

Para solventar la falta de un delantero, la Deportiva está “valorando más una cesión por el tema económico”, tal y como ha confirmado la mañana de este martes José Sietes. “Aparecen nombres, jugadores, mucho extranjero que no hemos visto en directo y no podemos valorar. Queremos dar un paso más seguro que no por vídeos o comentarios. Vamos a esperar un poquito a ver si se mueve el mercado”, señala el director deportivo.

Yuri cuelga las botas y se incorpora a la secretaría técnica de la Ponferradina

Este lunes se anunciaba lo que para algunos aficionados era la peor de las noticias: Yuri cuelga las botas después de 511 partidos y 197 goles como blanquiazul, y comienza una nueva etapa en la secretaría técnica del club.

Al respecto, Sietes ha confirmado que el brasileño ya se encuentra con él en la oficina, y “la verdad que muy bien, tiene mucha ilusión”. Sin embargo, el director deportivo lamenta que “es evidente que ahora va a tener un tiempo de duelo, que le va a costar un poco pasar esa etapa de dejar el fútbol hace prácticamente mes y medio a ver el fútbol de otra manera. Pero él está muy ilusionado, intentando conocer y adaptarse lo antes posible a todo”. En este sentido, el propio Sietes le ha aconsejado al exjugador “que vaya con calma, que esto no es de un día para otro, que tiene que tomarse su tiempo”.

Lo primero que hará Yuri en este nuevo rol que tiene en la Ponferradina es “organizarse, conocer las herramientas de trabajo, valorar dónde se ve más cómodo y dónde puede ayudar. Él tampoco se tiene que agobiar ni acaparar muchas cosas, tiene que ir poco a poco. Si te quemas ya no lo ves como una ilusión”, concluye el director.