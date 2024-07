La Ponferradina presenta a Mario Jorrín: “En cuanto me llamaron no me lo pensé, quería venir aquí”

Este viernes ha tenido lugar la presentación del nuevo jugador de la Ponferradina, Mario Jorrín. Procedente del Racing de Santander, el lateral derecho ha firmado por dos temporadas con el equipo blanquiazul, y llega “con muchas ganas de hacerse un hueco en nuestro equipo”.

Su llegada a la capital berciana la califica de “muy buena”, “el vestuario me ha acogido muy bien, los compañeros son majísimos, el grupo técnico igual, directiva, y la verdad que todo muy bien, los entrenamientos también bastante bien”.





En cuanto a las negociaciones, desde que la Ponferradina contactó con él a mediados de junio lo tuvo claro, cuenta el jugador. “En cuanto me llamaron tenía algo más pero no me lo pensé, quería venir aquí, era un club que me gustaba, me apetecía, comparado con los otros era al que más me apetecía venir”, señala el santanderino.

A pesar de que todavía no ha hablado personalmente con Javi Rey para conocer lo que el técnico espera de él, “lo poco que he hablado, he visto y he escuchado creo que encajo en el perfil que pide, con laterales con recorrido que tiren para arriba y espero que cuente conmigo”.

Antes de dar el sí a la Deportiva, Jorrín contactó con Yeray, fichaje de invierno cedido por el Racing de Santander, quien le “pintó todo muy bien”. “En cuanto me contó todo quería venir de cabeza”, confiesa el joven de 22 años.

El nuevo jugador blanquiazul se define como un “jugador físico, con mucho recorrido por la banda, muy rápido sobre todo también. Fuerte en los vuelos aéreos y defensivamente, ese es mi perfil”.