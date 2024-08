La Ponferradina presenta a Vicente Esquerdo: “Tengo ganas de jugar, aportar lo que pueda a este equipo y mirando hacia arriba”

Este jueves ha tenido lugar la presentación del nuevo mediocentro de la Ponferradina, Vicente Esquerdo. Procedente del Arenteiro, el jugador ha firmado con el equipo blanquiazul por dos temporadas, haciendo un “esfuerzo personal y económico para estar con nosotros y apostar por nuestro proyecto”, asegura el director deportivo, José Sietes.

Sobre la llegada del alicantino a tierras bercianas, “tiene mucha culpa” Javi Rey, “ya que al final venimos de que el año pasado en unas condiciones no tan buenas porque el equipo no es lo que es la Ponferradina pasamos un año muy bueno, el modelo de juego del míster hace que me sienta muy a gusto y creo que puedo dar lo mejor de mí y a parte no se fue a cualquier equipo, se vino a la Ponfe”, explica.





Un modelo de juego que “sin ninguna duda” se puede traspasar del Arenteiro a aquí, “porque el año pasado conseguimos hace un equipo muy competitivo, había muy buen ambiente y todos íbamos a la misma, pero no estuvimos desde el principio, muchos jugadores llegamos tarde y este año sí que estamos el equipo prácticamente desde el principio y se está demostrando, llevamos 3 partidos en 2 semanas y se pudo ver contra el Sporting que el equipo quiere jugar el balón y se demostró“, apunta el joven jugador.

“Para mí el año pasado fue complicado, llegué en los últimos momentos de mercado por varias situaciones, nada más me habló el míster le dije que este año tenía la misma intención de ir con la misma ilusión fuera donde fuera, que es lo que hace que un jugador pueda ser diferencial”, señala el mediocentro en su presentación. “Para mí fue la parte mas difícil, en ese momento tampoco te comes tanto la cabeza, sí que piensas que te has quedado sin equipo pero muy agradecido, en cuanto se dio la oportunidad de ir al Arenteiro dije que sí sin pensármelo, yo lo que quería era jugar. Y este año tengo ganas de jugar, aportar lo que pueda a este equipo y mirando hacia arriba“.

Vicente Esquerdo asegura que en el primer partido de pretemporada, “el míster nos había enseñado los primeros conceptos pero nos dijo que no quería que fuéramos a la presión en el primer partido porque no quería que nos hiciéramos daño”, algo que cambió ayer miércoles en el encuentro contra el Sporting de Gijón, en el que el entrenador dio la orden a su equipo de “ir a por todas cuando se pierda el balón”. “Yo creo que el Sporting no estuvo cómodo siendo un equipo que ha jugado playoff a primera división”, afirma el jugador blanquiazul.

Así, el alicantino destaca los “buenos” datos del equipo “en el poco tiempo que llevamos” y cree que “la gente que se fue del campo ayer se fue con la sensación de que estuvimos más cerca nosotros de marcar gol y de que el 1-0 no hubiera sido tan descabellado”.