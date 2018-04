La Ponferradina quiere seguir creciendo

La Deportiva Ponferradina quiere sumar este fin de semana la victoria número doce de la temporada para seguir creciendo y escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Esto además ayudaría alcanzar la definitiva permanencia. El objetivo del play off está lejos, en concreto a 12 puntos pero los Terrazas no lo descartan aunque son conscientes que tendrían que hacer pleno de triunfos en esta recta final del campeonato. A pesar de ello el equipo quiere por lo menos acercarse a las posiciones de la Copa del Rey, para poder disputar la próxima temporada la competición del ko. Cabe recordar que a esta jornada llegan los bercianos en undécima posición de la tabla clasificatoria con 42 puntos. Para este domingo los blanquiazules tienen la duda del delantero, Yuri tras romperse los huesos derechos de su nariz. Recuerden que es el pichichi de este grupo y pieza clave para la Ponfe. La última palabra la tendrá el médico y el míster vasco, aunque no se descarta ni mucho menos su presencia. Habrá que esperar hasta última hora para saber cuál es la decisión que se toma. En caso de que no pudiese llegar el brasileño, su puesto podría ocuparlo Iago Díaz o Yelko Pino. El resto del once podría ser muy similar al de las últimas jornadas.

Por su lado, el Atlético de Madrid B llega a Ponferrada en la séptima posición con 49 puntos en la clasificación. En la última jornada liguera ganaron contundente 3-0 ante el Coruxo. Se trata de un equipo muy peligroso como así ha reseñado en la previa Carlos Terrazas, entrenador de la Deportiva. Este domingo a las 19:00 choque con arbitraje del navarro, Iosu Galech Apezteguía.

Posible once inicial de la Ponferradina: Mandaluniz, Jon García, Fernando Román, Ríos Reina, Saúl, Andy, Menudo, Guille Donoso, Isi, Cidoncha, Iago Díaz.