La Ponferradina quiere volver ante el Talavera a la senda de las victorias

Ponferradina-Real Madrid Castilla / QUINITO

La Deportiva Ponferradina tras perder el pasado fin de semana en el campo del Deportivo B aspira a volver a los triunfos ante el Talavera. El equipo no puede fallar en casa ese es el mensaje en el vestuario. Los tres puntos de este domingo son muy importantes para que el equipo no tenga que mirar de nuevo a la zona baja de la clasificación. Carlos Terrazas, entrenador de los bercianos no descarta pensar en los puestos altos pero ha recalcado que lo esencial es poder ganar al conjunto manchego.

La Deportiva tiene una semana más la baja del defensa Yac aunque el resto de jugadores de la plantilla están disponibles. Entre ellos el central, Fernando Román que vuelve tras cumplir el partido de sanción en tierras coruñesas.

Por su lado el Talavera aunque empezó mal la temporada en la actualidad se ha colocado en la séptima posición con 39 puntos. La escalada ha sido importante para el equipo manchego que viene de empatar 1-1 ante el Coruxo. El choque a las 17:00 de este domingo en El Toralín y con arbitraje del gallego José Antonio Fernández Rodríguez.

Posible once inicial de la Ponferradina: Mandaluniz, Jon García, Fernando Román, Álvaro Moreno, Saúl, Andy, Menudo, Guille Donoso, Ríos Reina, Yelko Pino, Yuri.