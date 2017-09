Tras la primera victoria de la temporada ante el Rayo Majadahonda por 4-0 los de Carlos Terrazas quieren romper la mala racha fuera de su terreno de juego. En este año 2017 el equipo blanquiazul no conoce la victoria como visitante en la competición liguera y espera romper esa racha este domingo a las 19:00 horas en el campo de O Bao ante el Coruxo. En el equipo gallego hay varios ex blanquiazules. El centrocampista Mateo y el portero Alberto Domínguez. En las filas bercianas cabe destacar dos bajas por problemas físicos. No podrán estar Iago Díaz y Saúl Crespo. Los dos están en la recta final de sus recuperaciones. En el lado positivo, Álvaro Moreno está recuperado de unas pequeñas molestias y vuelve a estar disponible Yac tras cumplir un partido de sanción. El rival de este fin de semana, el Coruxo es un equipo experimentado y con bastante peligro como ya ha demostrado en las últimas temporadas. Tras las primeras cuatro jornadas los vigueses han sumado seis puntos. En la pasada jornada fueron capaces de superar al filial del Real Valladolid 1-0. Por su lado recuerden que la Deportiva tiene cuatro puntos en la tabla clasificatoria y ocupan en la actualidad la 12ª posición. El encuentro será televisado por la Televisión Gallega.

CONVOCATORIA DE LA PONFERRADINA

PORTEROS: Dinu y Héctor.

DEFENSAS: Yac, Fernando Román, Jon García, Álvaro Moreno.

CENTROCAMPISTAS: Andy, Cidoncha, Jorge García, Javi García, Menudo, Caiado, Ríos Reina, Isi.

DELANTEROS: Néstor Salinas, Yuri, Pallarés.

Posible once inicial: Dinu, Yac, Jon García, Álvaro Moreno, Andy, Cidoncha, Jorge García, Caiado, Menudo, Ríos Reina, Yuri.

Árbitro: Carlos Fernández Buergo (Asturiano)

Después de este encuentro de liga, el miércoles los deportivistas tiene choque de la tercera ronda de la Copa del Rey jugando en La Albuera ante la Segoviana.