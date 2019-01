La Ponferradina recupera el primer puesto y se proclama campeón de invierno

Si en nuestro anterior comentario de opinión decíamos que el conjunto blanquiazul no había cerrado muy bien el año 2018 al perder por un contundente 3-0 ante el Fuenlabrada en tierras madrileñas, pasando estos a la primera posición al tener ganado el gol average general por la diferencia de goles, ahora tras su victoria en El Toralín por la mínima ante el Unión Adarve, es la Deportiva la que recupera no sólo la primera posición, si no que con ello se proclama el equipo que dirige desde el banquillo, Jon Pérez Bolo, campeón de invierno. Mejor por lo tanto no puede comenzar el año 2019 la Ponferradina, si bien lo importante sería que la finalice en uno de los puestos que dan opción a disputar la fase de ascenso a Segunda División A.

El partido frente al Unión Adarve comenzó muy bien para el equipo blanquiazul, dado que en el primer minuto de juego Yuri, el de siempre, iba a dar ventaja a su equipo al batir de volea al cancerbero Parra tras saque de esquina que recogería Saúl y que pasó sobre el brasileño que una vez más no perdonaría. El segundo tanto lo marcaría Dani Pichín a los 83 minutos, pero el visitante Miguel puso nerviosos a los 4.284 aficionados que pese al intenso frío se dieron cita en el estadio ponferradino al marcar en el minuto 93 el gol del honor de su equipo.

Debutaron en este partido el cancerbero Manu García y Kaxe, que jugaron en el once inicial, así como Bravo que saltó al campo en el minuto 85. Las impresiones que han dado estos tres jugadores han sido buenas, mérito sin duda del cuerpo técnico que es el encargado de fichar jugadores que puedan reforzar a la Deportiva, que repetimos, el objetivo principal del club que preside José Fernández Nieto es poder retornar a la Segunda División A, categoría que por entidad de población, afición e instalaciones, se merece. Aúpa Ponferradina.