La Ponferradina saca la casta y empata 2-2 ante el Talavera

La Deportiva Ponferradina empató 2-2 ante el Talavera en un choque bastante gris de los blanquiazules que por dos ocasiones tuvieron que reaccionar para llevarse por lo menos un punto. Al final reparto de puntos.

Carlos Terrazas apostó por el inicial esperado. Dio entrada Fernando Román en defensa después de cumplir partido sanción en la pasada jornada y salió del once Iago Díaz que empezó el choque desde el banquillo.

Salió mejor el Talavera que dominó y controló el encuentro en los primeros minutos. En el 13 los manchegos se adelantaron en el marcador gracias un tanto materializado por el centrocampista visitante, Hakim. Los deportivistas intentaban reaccionar por medio de Andy en el minuto 29 pero el esférico se fue por encima de la portería de Sergio Arenas. Los de Terrazas seguían insistiendo, en el 37 buen disparo de Ríos Reina que se fue fuera por poco. Antes del descanso en 42 estuvo a punto de marcar el Talavera el segundo. Disparo de San José que despejó muy bien Mandaluniz para evitar el tanto. Con el 0-1 se alcanzó el descanso.

Tras el parón Terrazas realizó el primer cambio del partido. Se fue el defensa Álvaro Moreno y entró en el terreno de juego Iago Díaz. En el 48 buena opción para la Deportiva. Centro de Menudo y buen cabezazo de Andy que se le fue alto por muy poco. Los bercianos buscaban el empate aunque le faltaba algo de definición. También la tuvo poco después Yelko Pino tras pared con Menudo y Fernando Román tras un buen remate que se fue alto también por poco. Hubo que esperar hasta el 64 para ver el empate 1-1 de la Deportiva. Yuri estuvo muy bien en la definición para no fallar y poner las tablas en el electrónico. La alegría le duro poco a la Ponfe. Once minutos después en el 75 los manchegos volvieron a ponerse por delante en el marcador. Jorge que había entrado minutos antes no falló y consiguió batir la portería de Mandaluniz. Los blanquiazules no se rindieron y a falta de cinco para el 90 Jon García supo rematar muy bien para de nuevo empatar 2-2. El resultado se mantuvo y así se llegó al final del encuentro. La Ponferradina se queda con 31 puntos y viajará la próxima semana al campo del Navalcarnero.

PONFERRADINA: Mandaluniz, Fernando Román, Álvaro Moreno (Iago Díaz min. 46), Jon García, Saúl (Jorge García min.70), Menudo, Guille Donoso, Andy, Yelko Pino (Cidoncha min.75), Yuri, Ríos Reina. Entrenador-Carlos Terrazas.

TALAVERA: Sergio Arenas, Óscar Prats, Villarejo, San José, Gonzalo, Hakim, Melchor, Víctor Andrés, Jesús Jiménez (Laerte min.80), Cristian, Rober (Jorge min.71). Entrenador-Fran Alcoy.

ÁRBITRO: José Antonio Fernández Rodríguez (Gallego). Asistido por Cristian Vázquez Martínez y José Antonio Varela Varela. Tarjetas amarillas para Álvaro Moreno, Óscar Prats, Gonzalo, Yuri, Hakim, Jon García, Melchor, Jorge.

GOLES: 0-1 min.13 Hakim, 1-1- min.64 Yuri, 1-2 min.75 Jorge García.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio El Toralin de Ponferrada (3.000 espectadores) Jornada 27 del Grupo Primero de la Segunda División B.

