La Ponferradina saca un heroico punto ante el Atlético de Madrid (1-1)

La Ponferradina tuvo las ocasiones más claras de goles ante el filial del Atlético de Madrid. / QUINITO

La Deportiva Ponferradina sumó un valioso punto ante el Atlético de Madrid 1-1. Fue un partido muy bonito y disputado aunque mereció más el equipo berciano que tuvo que jugar durante 50 minutos con un jugador menos por la expulsión del defensa, Jon García.

Carlos Terrazas presentó el mismo inicial que el pasado fin de semana donde consiguieron ganar 3-4 en su visita al campo del Unión Adarve.

El encuentro empezó con mayor dominio de los visitantes del Atlético de Madrid B. Ya en el primer minuto la tuvo el delantero, Stephane pero el balón se fue alto. La Deportiva Ponferradina respondió y empezó a dominar poco a poco el juego. En el 20 llegó la primera aproximación clara de los bercianos, fue por medio de Menudo. Lo intentó pero el portero, San Román lo envío a saque de esquina. Dos minutos después no fallaron los deportivistas y se adelantaron en el marcador con un golazo del asturiano, Guille Donoso. No se lo pensó, el interior derecho que realizó un gran disparo desde fuera del área. Las cosas se ponían muy bien para los de Terrazas. Los madrileños querían reaccionar y Olabe la tuvo en el 27 pero estuvo muy bien Mandaluniz, que realizó una gran intervención. A la contra la Deportiva estuvo a punto de marcar. El balón de Andy se fue al larguero en una bonita jugada. En el 33 Guille Donoso fue protagonista de nuevo, pero estuvo muy atento el guardameta visitante para parar la jugada del centrocampista de la Ponfe. Volvió a tenerla en el 36 pero no estuvo acertado en este caso en la definición. Se complicaron muchos las cosas en la recta final de los primeros 45 minutos para los blanquiazules. En el 40 empataron los rojiblancos por medio de Olabe, tras una pena máxima señalizada sobre Jon García y que provocó la expulsión del defensa de la Deportiva, por doble amarilla. De esta manera las cosas se igualaban y los bercianos se quedaban con uno menos por lo cual, Saúl Crespo tuvo que retrasar su posición. Con el 1-1 se alcanzó el descanso.

En la segunda parte no se rindió la Deportiva a pesar de las contratiempos. En el 54 Guille Donoso estuvo a punto de marcar. Su disparo se marchó fuera por poco. Dos minutos después Yuri rozó el tanto. El delantero se fue del portero pero el balón se fue escorado. Fue una auténtica pena y fue tal vez la ocasión más clara. Mucha garra la que ponía en el juego la Ponfe pero el gol seguía sin llegar. En el 65 Terrazas dio entrada a Iago Díaz en la posición de Isi. En el 71 lo intentaba Cidoncha pero el zurdazo no encontró la portería rival. En la recta final del encuentro la volvió a tener Cidoncha, su disparo se fue rozando el poste. Casi en el 90 la tuvo Sergi para los madrileños pero el 1-1 se mantuvo y así llegó al final del choque. La Ponferradina se queda con 43 puntos en la décima posición de la clasificación. En la próxima jornada desplazamiento al campo del Celta B.

PONFERRADINA: Mandaluniz, Fernando Román, Ríos Reina, Jon García, Saúl, Menudo, Guille Donoso, Andy, Cidoncha, Yuri, Isi (Iago Díaz min.65). Entrenador-Carlos Terrazas.

ATLÉTICO DE MADRID B: San Román, Rafa, Sergi, Tachi, Adrián Jiménez, Keidi, Arona (Salomón min.83), Roberto Olabe (Cristian Rodríguez min.76), Stephane, Jorge Ortiz, Manny (Carlos Isaac min.82). Entrenador- Óscar Fernández.

ÁRBITRO: Iosu Galech Apezteguía (Navarro). Asistido por Roberto Domínguez Rubio y José Javier Apeteguía Jiménez. Tarjetas amarillas para Stephane, Cidoncha, Jorge Ortiz. Fue expulsado en la Ponferradina por doble amarilla el defensa, Jon García (min.40)

GOLES: 1-0 min.22 Guille Donoso, 1-1 min.40 Roberto Olabe, de penalti.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio El Toralín de Ponferrada (3.000 espectadores). Partido correspondiente a la Jornada 33 del Grupo Primero de la Segunda División B. 3.000 aficionados en las gradas.

