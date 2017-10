Cuando un equipo en 90 minutos de juego no crea una clara ocasión de gol, como le pasó este domingo en El Toralín ante el Deportivo Fabril, lo normal es que lo máximo que pueda conseguir es un empate, pero no sólo no consiguió ese punto que es el premio que le da el citado empate, sino que el filial del Deportivo de La Coruña se llevó con toda justicia la victoria merced al golazo conseguido por Edu a los cinco minutos de partido.

Esa victoria del Deportivo Fabril, unido al empate del Celta B ante el Cerceda en el campo de estos, lleva al conjunto coruñés colocarse en el primer puesto de la clasificación con 16 puntos, uno más que el Celta B, mientras que la Ponferradina su derrota le coloca en el puesto 16 con 6 puntos, y por ello en puesto de playoff de descenso.

Mucho tiene que mejorar la Deportiva si de verdad quiere situarse en puesto de fase de ascenso a Segunda División A, pues de los cuatro partidos jugados en El Toralín, salvo la clara victoria ante el Rayo Majadahonda, los otros dos se saldaron con empates ante Racing de Ferrol y Valladolid B, así como la derrota frente al Deportivo Fabril de este domingo. Fuera de casa comenzó perdiendo en San Sebastián de los Reyes, empató en el Alfredo Di Stéfano, y perdió en tierras gallegas ante el Coruxo. Esto es un pobre bagaje para un equipo cuyo objetivo es luchar por la antes citada fase de ascenso a Segunda División A.

El próximo domingo día 8 de octubre a las 18:00 horas la Ponferradina se enfrentará en el Estadio Municipal El Prado al CF Talavera, equipo este que viene de empatar en tierras gallegas con el Coruxo, pero que pese a ello ocupa el penúltimo puesto de la clasificación con tan sólo 3 puntos, de ahí que, al menos sobre el papel, parece un equipo asequible para resarcirse de la derrota de este domingo que dio lugar, al señalar el colegiado el final del partido, que el equipo fuera despedido con una fuerte pitada. Hay que cambiar el rumbo y volver a la senda de la victoria lo antes posible, eso sí, haciendo un juego muy distinto al realizado por el equipo de Carlos Terrazas este domingo en El Toralín.