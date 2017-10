La Deportiva Ponferrada sigue con la mala racha. Este fin de semana derrota 2-o en el campo del Talavera, uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. Ahora se acerca a esa zona el equipo deportivista que lleva sólo un punto de los últimos doce posibles. A partir de la expulsión en el 61 de Álvaro Moreno y tanto de los locales los blanquiazules no existieron.

Carlos Terrazas puso en liza un once con algunas novedades. En defensa volvió a línea de cuarto con la incorporación en el centro de la zaga de Fernando Román. Jugó de inicio sin delantero puro haciendo esas funciones Néstor Salinas. En el centro Andy, Jorge García y Cidoncha es decir lo habitual y en bandas David Caiado y Iago Díaz.

Los primeros minutos estuvieron muy disputados con alternativas para ambos equipos pero sin ocasiones claras. En el 15 buena intervención de Dinu tras la jugada de los locales. La respuesta no se hizo esperar y en el 20 Sergio Cidoncha estuvo a punto de marcar pero el marcador seguía sin moverse 0-0. Poco después la primera cartulina amarilla del choque que fue para Yac. En el 33 de nuevo Cidoncha la tuvo muy clara pero de nuevo lo tuvo fortuna. Un minuto después lanzamiento de Iago Díaz que se fue disparado. Al descanso se llegó con el 0-0.

La segunda parte comenzó con poco juego y con dos tarjetas para los blanquiazules. La vieron Álvaro Moreno y Andy. Terrazas tuvo que empezar a mover el banquillo. Dio entrada a Menudo y Isi en las posiciones de Iago Díaz y David Caiado. En el 61 pena máxima a favor del Talavera y expulsado por doble amarilla de Álvaro Moreno. Los manchegos no perdonaron desde el punto fatídico. En el 63 Espinar marcaba el 1-0 y las cosas se ponían muy complicadas. Seguía moviendo ficha el entrenador de la Ponferradina y forzaba el tercer y último cambio. Se fue Néstor y saltó al terreno de juego Pablo Pallarés. El encuentro no se pudo arreglar el partido y en el 83 llegó el segundo del Talavera. El gol del ex blanquiazul, Cristian Fernández. La Ponferradina lo intentaba en los últimos minutos para ya el choque estaba sentenciado. Los bercianos se quedan con seis puntos y se colocan en la zona baja de la clasificación. El próximo finde en El Toralín partido ante el Navalcarnero.

TALAVERA: Machuca, Óscar Prats (Rubén Rivera min.81), Villarejo, Mario, San José, Paul Quaye, Melchor, Víctor Andrés, Espinar (Gándara min.90), Cristian, Jorge (Laerte min.74). Entrenador-Fran Alcoy

PONFERRADINA: Dinu, Yac, Álvaro Moreno, Fernando Román, Jon García, Andy, Iago Díaz (Menudo min.61), Cidoncha, Néstor Salinas (Pallarés min.71), Jorge García, Caiado (Isi min.56). Entrenador-Carlos Terrazas

ÁRBITRO: Juan Antonio Campos Salinas. Auxiliado por José Hernández García y Jesús Izquierdo García. Amarillas para Yac, Andy y Jorge García. Fue expulsado Álvaro Moreno en el 61 por doble amarilla

GOLES: 1-0 min.63 Espinar, 2-0 min.83 Cristian Fdez

INCIDENCIAS: Partido disputado de El Prado de Talavera. Octava jornada del grupo primero de la Segunda B.