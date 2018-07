La Ponferradina sigue progresando y consigue un empate 1-1 ante el Deportivo

La Deportiva Ponferradina disputó este sábado el tercer partido de pretemporada. En este caso enfrente estuvieron los gallegos del Deportivo de la Coruña y los deportivistas sacaron un empate 1-1. Los coruñeses de adelantaron en el marcador en la primera parte por medio del berciano Borja Valle pero en los segundos 45 minutos Isi puso la igualada tras una espectacular jugada.

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez, presentó un once con algunas variantes respecto al del pasado miércoles en el choque ante el Oviedo. Gianfranco siguió bajo palos y la defensa fue para Son, Ríos Reina, Jon Míchel Zabaco y Trigueros. Las posiciones en la medular las ocuparon Óscar Sielva y Saúl Crespo con Dani Pichín y Jorge García en bandas. La pareja en ataque la formaron David Grande y Yuri.

El partido empezó con mucha igualdad y con mucho juego en el centro del campo. Los primeros minutos fueron muy disputados pero con pocas ocasiones de gol para ambos equipos. Los bercianos estaban bien plantados sobre el terreno de juego pero el Deportivo tuvo su primer acercamiento en las botas del ponferradino Borja Valle. En el 17 volvió a insistir los gallegos por medio de Carlos Gil que disparo a la media vuelta en una ocasión clara pero el guardameta Gianfranco estuvo atento. Un minuto después Jorge García la tuvo para la Ponferradina en un disparo potente tras un buen pase de Son pero el portero Dani Giménez detuvo el esférico sin problemas.

En el 39 llegó un disparo peligroso de Edu Expósito que despejó con los puños Gianfranco. La Deportiva reaccionó con una buena contra y un defensa de los coruñeses evitó el remate de Yuri en el segundo palo. En el 43 los gallegos no perdonaron y se adelantaron el electrónico. Excelente remate de cabeza del berciano Borja Valle que adelantó los visitantes. El Toralín aplaudió el tanto del ex blanquiazul. Con este 0-1 se alcanzó el final de los primeros 45 minutos.

Sólo empezar la segunda parte Borja Valle la tuvo pero su disparo en un mano a mano ante Gianfranco se fue fuera. En el 58 Borja Valle vuelve a ser protagoniza. Acción peligrosa tras un remate de espaldas a la portería que se marchó alto. En el 67 la Deportiva sorprendió a los gallegos con un gran lanzamiento de Isi tras buena combinación de equipo y balón se coló finalmente de forma magistral en la portería defendida por Ortolá. En la recta final del encuentro tuvo dos opciones muy claras Luisma Villa para poder marcar el segundo para los deportivistas pero estuvo mejor la defensa rival. De todas formas los de Jon Pérez Bolo lo seguían insistiendo pero el marcador no se movió y se llegó al final del partido con el 1-1.

Las sensaciones de la Ponferradina volvieron a ser muy buenas y de esta manera continua la pretemporada. La próxima parada será el miércoles 1 de agosto ante el O Barco. En cuanto al calendario oficial ya se conoce que la liga comenzará el 26 de agosto con choque en casa ante el Burgos. En la segunda jornada desplazamiento al Helmántico para enfrentarse al Salamantino. El derbi ante la Cultural será el 18 de noviembre en El Toralín en la primera vuelta y el 7 de abril en el Reino de León en la segunda parte del campeonato.

PONFERRADINA: Gianfranco, Son, Ríos Reina, Míchel Zabaco, Trigueros, Jorge García, Óscar Sielva, Saúl Crespo, Dani Pichín, David Grande, Yuri. También jugaron: Jon García, Isi, Pablo Espina, Luisma Villa, Joaquín, David Gómez, Fran Carnicer, Keith, Andrés, Moi, David Lorenzo. Entrenador-Jon Pérez Bolo.

DEPORTIVO: Dani Gimenez, Blas, Bóveda, Pablo Marí, Dubarbier, Álex Bergantiños, Guilherme, Carlos Gil, Edu Exposito, Quique González, Borja Valle. También jugaron: Ortolá, Diego Caballo, Saúl, Mujaid, Gaizka, Uxío, Fede Cartabia, Sidnei, Krohn-Dehli, Pedro Sánchez y David Simón. Entrenador- Natxo González

ÁRBITRO: Carlos Frey Domínguez (Berciano). Asistido por Lidia Lombardero Díaz y Miguel Ángel Pérez Fdez. Amarillas para Quique González, Yuri.

GOLES: 0-1 min.43 Borja Valle, 1-1 min.68 Isi.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio El Toralín de Ponferrada (2.000 espectadores). Partido de pretemporada para recaudar fondos para Cruz Roja.

