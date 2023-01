La Posada Club dice adiós tras casi seis años en el mapa de la fiesta ponferradina

La Posada. / @laposadaclub_

La Posada Club, uno de los pubs de La Gran Manzana, cierra sus puertas tras 6 años de actividad. Así lo han anunciado en su Instagram @laposadaclub_. Las últimas fiestas que ofrecerá el local serán este viernes y sábado para celebrar el día de Reyes.

El gerente del pub, Marcos López, ha publicado un mensaje para sus seguidores, anunciando el fin de la actividad de este club y dando las gracias "por estos 1.995 días de locura".

"Todo en esta vida tiene un principio y un final. Son casi 6 años de emociones, fiestas, experiencias y momentos que no cambiaría por nada. En ese local crecí como persona y como profesional. Donde puse Ponferrada en el mapa con los mejores DJ del momento mundialmente (Álex Martini, Ballesteros, José de las Heras, Jay Shem... Hemos tenido hasta el DJ de Anuel). El mejor batería de España, DRUM SHOW, artistas de alto nivel han pasado por aquí como Omar montes, Denom, Ocer y Rade, Israel B, Daviles de Novelda... Y muchos más… donde todos los DJ locales han tenido su momentos (Geko, Diego, Jonnathan, Motto, Feijo , Trinky, Chack, Itziar, Julia, Jenny, Motorin, Diego Alo, Dani, Arroyo, Calleja, Deluxe, Sergio, Ricardo, Estiben, Juanjo, Suarez, Tony … y perdón si me olvido de alguno más... Donde han pasado los mejores camareros de la ciudad a los que doy las gracias por haber formado parte de esta familia. Me quedo con todo lo bueno y con todo lo bien que lo hemos hecho. Pero todo en esta vida se acaba y hasta aquí llegué yo y mi Posada. Gracias por estos 1.955 días de locura, pero mis proyectos son diferentes a la noche aunque seguro que volveré algún día con más ganas que nunca. Un placer y hasta pronto."