La primera jornada de movilidad navideña para visitar a familiares se salda con 82 denuncias en Castilla y León

Ical

Los controles intensificados que llevan a cabo 1.742 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional con motivo de las fiestas navideñas y los traslados permitidos para visitar a familiares se saldan en la primera jornada con 82 denuncias en Castilla y León, según los datos ofrecidos por el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo.

Los controles hechos a 300 personas por la Policía Nacional en estaciones de ferrocarril y autobuses no derivaron en ninguna denuncia, dado que todos cumplían las normas impuestas. Las 82 denuncias corresponden a la actividad desplegada por la Guardia Civil tanto en carreteras como en núcleos de población en los que practicaron 581 controles a 3.140 vehículos ocupados por 3.818 personas. La mayoría de sanciones son por no llevar mascarilla o por incumplir la limitación nocturna de movilidad y solamente cinco por no respetar las restricciones en cuando a número de personas determinadas por la Junta.

Estas cifras ratifican, a juicio de Javier Izquierdo, “el magnífico comportamiento cívico de la ciudadanía de Castilla y León y que vivimos en una sociedad concienciada y solidaria que hace más fácil el combate contra la pandemia”.

Son manifestaciones que hizo hoy durante la visita a dependencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Valladolid, donde comentó que los desplazamientos en esa primera jornada de permiso son similares a los de años anteriores, con un mayor flujo de Madrid hacia Castilla y León y menor desde la Comunidad hacia la capital de España que el pasado año, aunque con cifras “muy similares”.

Izquierdo quiso en esa visita a la Comisaría de Policía Nacional de Delicias y a la Comandancia de la Guardia Civil de San Isidro trasladar la felicitación a los agentes y “reconocer la labor que prestan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad muy callada y discreta por lo general pero magnífica y de una gran trascendencia”. El delegado del Gobierno subrayó la “entrega y dedicación” de estos profesionales para garantizar los derechos de los ciudadanos y pidió a la ciudadanía la mayor colaboración posible con ellos.

Vacuna

El representante del Ejecutivo central quiso lanzar “un mensaje de optimismo ante la llegada del suministro de las vacunas a la población, que va a permitir protegernos mejor contra el virus manteniendo algunas de las medidas importante de lucha contra la pandemia” y evitó ofrecer, por motivos de seguridad, datos sobre la logística del traslado y custodia de las mismas.

Para el próximo año deseó “que venga cargado de la ilusión que todos esperamos y de recuperar los anhelos y esperanzas de este año, que se nos han ido unos cuantos por el camino, y que podamos recuperar todo el cariño y todos los besos que tenemos pendientes de devolver a nuestros seres queridos”.