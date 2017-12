La Puebla se ha levantado en la batalla para no morir. Las ganas de devolver una parte de su esplendor a la que fuera una de las calles más importantes y vivas de Ponferrada desde mediados a finales del siglo pasado ha unido a propietarios de locales vacíos, comerciantes y vecinos estas navidades. Juntos tratarán de demostrar que en tiempos de crisis económica también se pueden organizar eventos que llamen la atención de la gente s y que crear ambiente festivo en la calle no tiene porqué ser sinónimo de rascarse el bolsillo. Como dice el refrán, “querer es poder” y en este caso el colectivo, que no descarta convertirse en asociación vecinal o cultural a medio-largo plazo, rebosa querer.

El germen nació de un grupo de amigos reunidos en torno a una mesa mientras tomaban café. Sobre el tapete muchas ilusiones y sueños por cumplir. Ni rastro de resignación al ver cómo cada año cierran más locales de los que abren en la zona centro de la ciudad, su ciudad. Quizá la difícil situación del comercio y de la economía berciana sí han conseguido despertar en ellos otros sentimientos como la necesidad de resistir ante la adversidad, de luchar hasta el final, para que nadie les pueda decir nunca que perdieron sin haber tomado parte en la partida.

La lluvia de ideas de aquella mañana los desbordó. Hasta tal punto que propietarios de locales vacíos y vecinos de la vía se contagiaron de su entusiasmo. Armados con cubos, cepillos y fregonas se encargaron de limpiar ellos mismos la calle que sienten como suya, abrieron las puertas de los locales abandonados que les dejaron de par en par, les sacaron brillo y en los próximos días empezarán las tareas de decoración navideña y de motivos bercianos para tratar de atraer posibles emprendedores.

“Pensamos en hacer una fiesta, pero una fiesta es sólo un día. Quisimos ser ambiciosos y organizar una fiesta que durase todas las navidades. Se nos ocurrió abrir un local vacío y montar un Belén y nos liamos la manta a la cabeza y pedimos abrir todos los locales que nos dejaran”, explica una de las participantes de la iniciativa Clara Cela. Ella y una treintena de compañeros más se han encargado de la limpieza de hasta 12 locales en los que cuelga el cartel de “Se Alquila” o “Se Vende”.

Esos escaparates de locales vacíos dejarán de proyectar oscuridad y suciedad por unos días para convertirse en elementos de una exposición que recogerá el pasado y el presente de la comarca. “Intentaremos dar a conocer que el Bierzo no está muerto, que somos presente, vamos ser futuro y vamos a salir de esta”, subraya Cela.

Como parte del pasado de la comarca, la lista de 85 gaseoseras de la zona, botellas de una de las empresas gaseoseras de La Puebla, música y trajes tradicionales… Como presente el vino del Bierzo, que va ganando auge, y como futuro juegos y actividades lúdicas para los más pequeños de la casa. “No podemos tenerlo todo pero queremos que remueva sentimientos a quienes vengan a vernos, añoranza, y explicaremos a los más jóvenes una parte de esa historia que nos ha traído hasta aquí y que quizá no han vivido”.

El ida de apertura de las actividades será el próximo viernes 15 de diciembre. Se cortará la calle al tráfico y la música en directo servirá como nexo de unión en la exposición de cada local. Los Ciclones del Becerril, la música electrónica y el reggae se combinarán con el sonido tradicional de las gaitas y los tambores en una jornada de fiesta que se alargará hasta después de Reyes. “Esperemos que el tiempo nos acompañe pero en caso de que haga muy malo se trasladarían las actividades al centro cultural Río Selmo”, adelantan.

El objetivo del movimiento es concienciar a la sociedad berciana de la necesidad de que “nuestros barrios estén en condiciones. Pedimos colaboración a todo el mundo. A la gente que tiene locales y los tiene cerrados que vea que si están limpios y bonitos pueden venderse mejor y que quien tenga ideas que se venga a La Puebla que podemos montar una calle bonita con negocios. Nos estamos convirtiendo en la calle de los dentistas y las aseguradoras, que está bien, pero esta fue la zona del vicio y el vicio siempre dio mucha vida. Siempre hay gente que tiene ideas buenas y tiene que atreverse a llevarlas para adelante, cosas diferentes. Las cosas diferentes en los centros de las ciudades venden”.

Ellos prefieren desmarcarse de la polémica por las obras de semipeatonalización del centro de la capital del Bierzo porque como reconocen “tenemos otras prioridades mucho más fáciles de solucionar”. Como la poda de árboles, la limpieza de las calles, una mejora de la iluminación de la vía pública… “La gente no se atreve a pasar por La Puebla de noche porque da miedo. Van por la Calle Real porque esto parece el Brox en sus peores tiempos. Está oscura, los locales muy sucios, muy ruinosos y sabemos que eso no es competencia del Ayuntamiento directamente pero sí pueden hacer presión para mejorarlo. Todo eso hace que normalmente los negocios aquí cierren y no abran pero esperemos que la tendencia cambie”.

Un síntoma de cambio positivo es la reapertura el próximo año de un icono de la calle ponferradina, el Hotel Madrid. Mientras tanto seguirán valorando si se constituyen como asociación de barrio o cultural para que esta sea la primera actividad de revitalización del centro de muchas que están por venir. Correos e incluso la Casa Cultural les han tendido la mano para colaborar en lo que necesiten. “Es mucho trabajo todo esto, mucho tiempo, más que dinero. Con poco dinero a veces se pueden hacer muchas cosas. Si se involucra la gente los bercianos estamos dispuestos a hacer grandes iniciativas y se podría hacer mucho más. Para hacer grandes cosas no hacen falta ni millones ni miles”, concluyen, “¡para que lo veáis os esperamos a todos el día 15 a partir de las 17:30 horas!”