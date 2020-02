La rebaja de la electricidad a la industria berciana, supeditada a que haya presupuesto general

Foto: LM

El Estatuto Electrointensivo sale a audiencia pública, después de ser revisado ante la advertencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia de que algunas de sus medidas podrían ser consideradas por la CE como ayudas de Estado, no siendo este el objetivo. El estatuto podría aprobarse entre marzo y abril, siempre y cuando se cumplan todos los trámites administrativos requeridos. No obstante, sus resultados no solo dependen de que el actual proyecto dé paso a un texto legal, sino de que el Gobierno pueda aprobar los presupuestos generales.

Entre las medidas que contempla el estatuto para abaratar la luz, se encuentran las compensaciones por los costes indirectos del CO2 (172 millones) y los cargos destinados a financiar renovables y cogeneración, así como el el extracoste insular, con un importe de otros 90 millones, lo que hace un total de 262 millones para apoyar estas industrias.

Sin embargo, todas las medidas están condicionadas a que exista disponibilidad presupuestaria. Mientras tanto, las empresas mantienen su exigencia de que la electricidad tenga un precio competitivo, estable y predecible.

El Estatuto Electrointensivo beneficiará en toda España a 612 industrias con alto consumo eléctrico. En el Bierzo, el estatuto, con sus rebajas, beneficiaría a las grandes empresas que mantienen la producción 24 horas, en varios turnos a lo largo del día, como LM, Roldán, Forestalia, Tvitec, Cosmos y Stac.