La reclamación a la Junta sobre las competencias impropias centra el debate del pleno de la Diputación

Pleno de la Diputación de León / @diputacionleon

Las competencias impropias a las que la Diputación de León dedica cada año cerca de 18 millones centraron este miércoles el debate del pleno extraordinario, suscitado por la contratación de personal en uno de los cuatro centros asistenciales que gestiona la institución. “Les aseguro que durante este mandato voy a ser muy reivindicativo con la Junta”, señaló el presidente Eduardo Morán al respecto y añadió que también lo será con el Gobierno central.

“No me condicionará esta silla para ser reivindicativo con todas las administraciones, independientemente del color político”, remarcó el también alcalde socialista del municipio berciano de Camponaraya después de recordar que los servicios que se prestan en esos centros son “imprescindibles y de muy buena calidad”.

La representante de Ciudadanos, Gemma Villarroel, justificó su abstención sobre la contratación de cinco trabajadores para el servicio de cocina de una residencia de discapacitados en la necesidad de “adelgazar todas las administraciones” y se comprometió a trasladar a sus compañeros de la Junta la petición permanente de la institución para asumir esas competencias impropias, ahora que Ciudadanos cogobierna la administración autonómica.

“Estamos dispuestos a cambiar esas históricas reivindicaciones”, dijo pero pidió tiempo para hacerlo porque -reprochó- hay quien reclama acciones inmediatas para cuestiones que acumulan décadas de retraso. “Me parece bien que se reivindique pero no cuando se lleva dos meses”, insistió. “No pretendemos responsabilizarla a usted, pero no se demore mucho, no vaya a ser que no le dé tiempo”, ironizó el presidente.

El portavoz socialista, Nicanor Sen, comentó que la alianza PP-Cs en el ámbito autonómico supone “un momento ideal para que “se pongan de acuerdo y de una vez por todas la Junta se haga cargo de estos servicios tan importantes, dirigidos a personas con cierto desamparo social”. Además, citó al ex presidente del PP, Juan Martínez Majo, actual delegado territorial, como conocedor de esa realidad y posible intermediario al respecto.

El Partido Popular también se abstuvo por considerar que no es el momento oportuno de asumir esas contrataciones y el representante de la Unión del Pueblo Leonés y vicepresidente, Matías Llorente, también abogó por reclamar a la Junta que asuma las competencias que le corresponden y ahora ejerce la Diputación y por priorizar las propias y precisan inversiones que en algunos casos no se asumen por tener que detraer partidas para otras que no lo son.

En la misma sesión plenaria tomó posesión del cargo Manuel Rodríguez, alcalde de Riello que se incorpora al Grupo del PP tras la salida de Juan Martínez Majo, y Francisco Castañón asumió la portavocía de los ‘populares’ que también ostentaba el ex alcalde de Valencia de Don Juan.

Cataluña

Los cuatro grupos con representación en la institución provincia, PSOE, PP, UPL y Ciudadanos, presentaron una moción conjunta de “firme condena a los elementos radicales” que han protagonizado diversos incidentes en Cataluña tras la sentencia del procés, de “solidaridad y aliento” a los ciudadanos que la sufren y de “apoyo y reconocimiento” a las Fuerzas de Seguridad del Estado y al Cuerpo de los Mossos por su labor y profesionalidad.