La rectora de la ULE no descarta que se implante Medicina en Ponferrada: “Barajamos todas las opciones”

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, presidió este jueves el acto de inauguración del curso académico en el campus de Ponferrada, donde destacó que 250 estudiantes se incorporan este año y que la matrícula global, incluyendo micro-credenciales, másteres y otros cursos, supera los 800 alumnos.

Este año, recordó, se imparte por primera vez el segundo curso de Nutrición Humana y Dietética y se ha cubierto totalmente la oferta formativa en Ciencias de la Salud, con plazas completas y alguna que se suma, autorizada por la Junta, y se ha produce un repunte en Ingeniería Forestal “y eso es para estar orgullosos”.

Nuria González aludió también a la apertura del Colegio Mayor inaugurado hace un mes, cuyo impacto -dijo- afecta a la institución académica y también a la ciudad de Ponferrada y comentó que se espera lograr el lleno total de las plazas ofertadas con la llegada de profesores internacionales visitantes, con estancias programadas para menos de un año.

Preguntada al respecto, la rectora no concretó si la futura titulación de Medicina que se prevé implantar en la Universidad de León podría acoger en el Bierzo parte de su programa docente. “Tenemos que contar, cómo no, con todos los recursos y el talento de la Universidad de León y aquí hay mucho. Barajamos todas las opciones; no cerramos fuerzas, no puedo decir ni sí ni no. Vamos a ver con cuántos recursos contamos y no solo con los de este campus de Ponferrada sino con los que ofrecen los hospitales de esta comarca”, manifestó para recalcar que se analizan todas las posibles opciones. “Los primeros cursos podrían alojarse en la Facultad de Ciencias de la Salud y ver dónde se pueden hacer las prácticas, que puede ser lo más complicado…. Barajamos todo”, insistió.

Al acto de apertura del curso académico también asistieron la vicerrectora del campus de Ponferrada, Pilar Marqués, el presidente del Consejo Social de la Universidad de León, Javier Cepedano, y la secretaría general, Pilar Gutiérrez Santiago, además del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, y el vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, Luis Alberto Arias.