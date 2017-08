entregaráa la Junta de Castilla y León un nuevo expediente con el que pretendeque tuvo lugar este domingo. En esta ocasión, la solicitud se centra en el valor de las danzas y lo danzantes de Fornela, una tradición única, con 500 años de antigüedad, según ha explicado el alcalde, Vicente Díaz, que afirma que Peranzanes “espera y desea que esta vez se reúnan todos los requisitos y la Junta tenga a bien concedernos la declaración”. El Ayuntamiento ya ha solicitado con anterioridad la declaración para la romería, si bien de una manera más general, por lo que en esta ocasión las posibilidades de obtenerla son mucho mayores.

La Romería de Trascastro conmemora el día de la Virgen de Trascastro, junto al Santuario de Nuestra Señora. Las gentes del valle de Fornela y pueblos limítrofes se reúnen para danzar en honor a su patrona, una tradición que cada año congrega a un mayor número de personas. Este domingo, el alcalde de Peranzanes explica que la asistencia desbordó todas las previsiones, doblándose casi el número de asistentes de otros años. “Muchas personas tuvieron que subir andando, pues no hay sitio para aparcar tanto coche”, indica. Y es que el municipio está registrando este verano una llegada importante de visitantes, y no solo para las fiestas de estos días. “Cada año regresa más gente en vacaciones al pueblo, gente que en algunos casos hacía 20 años que no veíamos. Y llegan con sus hijos y sus nietos”, revela. Preguntado por si este aumento de población supone algún tipo de problema, el alcalde destaca que, más allá del acceso de los coches a lugares concurridos en días festivos, como ayer, no hay problemas. “En los últimos años hemos trabajado mucho en la mejora del abastecimiento, de las canalizaciones”, afirma.

Hoy, los danzantes volverán a bailar en el último día festivo, en el que quedará cerrado el santuario, regresando las tallas de las vírgenes a sus respectivas localidades, Trascastro y Chano.

Pero las fiestas no terminan en este municipio. La próxima semana los festejos se trasladan a Guimara.