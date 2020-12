La singular historia del monumental reloj de sol de Cubillos del Sil

A menudo objetos o circunstancias totalmente inadvertidos para una gran parte de la gente, sirven para obtener alguna enseñanza. Este es el caso del reloj de sol de Cubillos del Sil. Se trata de un reloj que quizá en estos momentos ya no exista, pero que tenía un elemento singular. Ver imagen. Un gran gnomon, tan grande que quizá no hubiese otro mayor en toda la provincia de León. No obstante, es este el único elemento positivo de tal reloj de sol. El resto eran prácticamente todos negativos. Veamos.

Dado el gran tamaño del gnomon, este se ve perfectamente en las ortofotos del SIGPAC y por ello es posible conocer con precisión aceptable las coordenadas del mismo y otros detalles. Luego lo veremos. La plaza se halla al lado del Ayuntamiento de Cubillos y junto a un colegio público. Es una plaza rectangular, pavimentada con piezas de piedra también rectangulares y de tal modo que los ejes longitudinales de esas piedras del suelo señalan la que, … parece ser dirección N-S. Asimismo el eje longitudinal de esa plaza parece señalar la dirección N-S. Si hacemos pasar un plano rigurosamente vertical por el eje del gnomon, la intersección de ese plano con el suelo es una línea rigurosamente paralela a los ejes longitudinales de las piedras del pavimento. Este detalle lo observé sobre el propio terreno. A la vista de todo esto, cualquier persona con unos conocimientos elementales de relojes de sol deducirá, “con buen criterio”, que quién o quiénes colocaron ese espectacular gnomon dieron como probado que los ejes longitudinales del pavimento de la plaza, señalan exactamente la dirección N-S. Si así fuere, ese gran reloj de sol (al margen de que esté bien o mal diseñado) estaría bien orientado.

No obstante, hace ya muchos años (antes de 2004), que tengo fundadas razones para sospechar que no es así. Llegué a esta conclusión por observaciones y mediciones realizadas hace años. Recientemente y de un modo realmente asombroso y totalmente inesperado, observé un detalle que confirma mis sospechas de hace muchos años. Hace escasos días (el 28 de noviembre pasado) y quizá por pura casualidad, comprobé que un plano rigurosamente vertical que pasa por el eje del gnomon, también lo hace por el eje de una de las chimeneas de la Central Térmica Compostilla II. Esta chimenea es la más oriental de las dos y está a una distancia (medida en SIGPAC) de 1400 metros de la plaza donde se halla el gnomon. Dada la gran altura de la chimenea, es fácil comprobar que sin duda por pura y simple casualidad así es.

En el SIGPAC se localiza nítidamente la base de esta chimenea y también se localiza el gnomon del reloj de sol. Por tanto, tenemos así todos los datos necesarios para poder comprobar si es cierto (como puede parecer a simple vista); que un plano rigurosamente vertical que pasa por el eje del gnomon, está orientado justamente siguiendo la línea N-S (me refiero para evitar dudas al Norte Geográfico). Por si alguien quiere comprobar y revisar mis datos (lo que yo agradecería) indico las coordenadas tanto de la base (centro) de la chimenea de la térmica en cuestión, como las del punto donde el eje del gnomon, corta al plano de la plaza. Son coordenadas ETRS89 (UTM y huso 29) deducidas midiendo con el puntero (“ratón”) sobre la pantalla del ordenador en el que se ven las imágenes del SIGPAC. Son las siguientes:

Chimenea: Latitud (N) 42 grados, 36 minutos y 46,8 segundos. La longitud son 6 grados, 33 minutos y 45,30 segundos al Oeste de Greenwich. Punto de la base del gnomon: Latitud (N) 42 grados, 37 minutos y 31,9 segundos. La longitud son 6 grados, 33 minutos y 50,60 segundos al Oeste de Greenwich. Son siempre grados sexagesimales. Es evidente que hay una diferencia de unos 5 segundos de arco, que a la latitud en cuestión son 114 metros ,en dirección Este-Oeste. Luego un plano vertical que pasa por el eje de la chimenea y por el eje del gnomon, no está rigurosamente orientado al Norte, si no desviado hacia el Oeste un mínimo de 4,5º. Este dato se puede comprobar por varios caminos con la ayuda del SIGPAC.

De este modo la línea horaria que en la plaza de Cubillos (eje longitudinal de las piedras del pavimento), debería señalar las 12 en punto (hora solar verdadera); no apunta exactamente al Norte, si no que está desviada en el sentido y cuantía señaladas. Yo seguí haciendo cálculos y deduje que esos 4,5 grados sexagesimales (en el suelo de la plaza) suponen en un plano ecuatorial 6,62 grados y como 15 grados sexagesimales ( plano ecuatorial) suponen una hora, en este caso nos hallamos ante un error de ¡¡26 minutos¡¡. Dicho de otro modo este reloj de sol indicaría las 12 (hora solar verdadera), siempre 26 minutos antes de lo debido. Respecto a lo que pudiera ocurrir en otras horas no me he puesto a calcular. No obstante y dado que este es un artículo de divulgación a nivel muy elemental con lo dicho basta. “Era un reloj de sol mal encarado”, como diría el célebre escritor D. Francisco de Quevedo y Villegas.

Además de este notable error que yo ya advertí hace muchos años, hay otros varios mas, que sería complejo explicar. Por ello quizá ahora mejor es referirse a algunos detalles curiosos más. Así podría señalar que este reloj yo lo conocí cuando no era más que un proyecto (allá por el año 1999) y que una vez realizado (ignoro por completo por quien); me puse a estudiarlo porque me llamó la atención su espectacular gnomon, que según medidas que yo hice tenía una altura superior a los 6 metros. No obstante y aunque tuve un cierto interés por hacer un análisis detallado el mismo, los años fueron pasando sin llegar a terminar mis cálculos, aunque eso si hablé de este reloj en un artículo que con fecha 4 de noviembre de 2004 apareció publicado en el desaparecido semanario “Bierzo 7” (N.º 1045). Lo hice indicando que era un reloj de sol espectacular pero del que sospechaba que presentaba una serie de defectos. Como despues me olvidé del asunto y ni siquiera informé a mis colegas de la Asociación Española de Amigos de los Relojes de Sol, (AARS) de la existencia del mismo.

La vida no obstante está llena de casualidades y en el mes de septiembre del año en curso; Luis Vadillo Sacristán (Asociación Española de Amigos ellos Relojes de Sol que tiene su sede en Madrid) me informa de que a través de la Red se ha enterado de que se pretende demoler (según parece) el reloj de sol de Cubillos del Sil. Como nada sabía de ese reloj me pregunto a mi. Así pues, tuve que volver a revisar mis viejos y semi-olvidados apuntes y volver a re- estudiar el asunto. Además hice fotos de lo que hasta hace poco se conservaba y se las envié a la AARS para que quede constancia de que existió ese reloj.

Así fue como a resultas de las conversaciones con la AARS sobre este tema, surgió la idea de asegurar que en efecto ese reloj estaba mal orientado. Las medidas y tras la pertinente preparación (calibración de instrumentos de medida, consulta de datos del Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid) la quise hacer el día 28 de noviembre pasado. Aquel día parecía que iba a ser soleado (condición en general indispensable para calibrar un reloj de sol); pero mira por donde el día se fue nublando más y más de modo que ninguna observación ni medida pude hacer con ayuda del sol. En aquella fecha había detalles que indicaban que el proceso de retirada del gnomon era inminente y todo parecía perdido. Imposible re-comprobar si el reloj estaba o no mal orientado,…hasta que casualmente me di cuenta de ese detalle de la chimenea, gracias al cual puede re-comprobar los datos de hace ya años.

En definitiva que este reloj podría ser un buen ejemplo para poner de manifiesto los errores que se pueden cometer al diseñar relojes de sol y que lógicamente hay que tratar de evitar. Esto es también un modo de aprender. Si se piensa en construir un reloj de sol, es preciso de entrada tener bien clara la diferencia entre la hora oficial (la que usamos en la vida cotidiana) y los horas solares. También hay que tener bien claro cual ha de ser el diseño y por ultimo como debe orientarse el reloj. Un reloj de sol no es como los de pared que se pueden cambiar de lugar y de orientación sin problema alguno. En este caso uno de los varios errores graves fue que se dio por cierto que los ejes de las piedras del pavimento de la plaza indican exactamente la dirección Norte-Sur y no es así.

Hay además otra serie de objeciones que cabría formular, por tanto la decisión de demolerlo quizá sea la mejor solución, …desde el punto de vista político. No obstante quizá mejor hubiese sido hacer las cosas “como Dios manda”; …hace más de 20 años.

Bembibre 1 de diciembre de 2020

Rogelio Meléndez Tercero