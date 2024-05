La Sociedad Española de Ciencias Forestales premia a un titulado en el Campus de Ponferrada

El Salón de Actos del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en Madrid ha acogido esta mañana el acto de entrega de los Premios de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF), en el que Rodrigo Arévalo González, titulado por la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), ha sido distinguido con el premio al Mejor Trabajo Fin de Grado 2023, dotado con 1.000 euros.

La SECF ha premiado el proyecto titulado ‘Ajuste y validación de un sistema operativo para inventario y cubicación de madera en pie en plantaciones comerciales de Populus x spp. basado en datos 3D tomados con escáner láser móvil’, presentado por Rodrigo Arévalo González, titulado del Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y en Ciencias Ambientales, en la EIAF) de Campus de la ULE, desarrollado en el campo de los gemelos digitales en el sector forestal y ‘Smart Forestry’, que fue tutorado por Flor Álvarez Taboada (ULE), Carlos Álvarez Cuevas (Garnica) y Carlos Cabo Gómez (Universidad de Oviedo), y es el resultado de la colaboración y transferencia de conocimiento entre la ULE y la empresa Garnica.

Desde 2007, la SECF otorga los premios anuales a los mejores trabajos (Tesis doctorales; Trabajos de Fin de Máster universitario oficial y Proyectos o Trabajos de Fin de Grado), de temática forestal que se realicen en distintos centros universitarios, con el objeto de promover el estudio y el progreso de las ciencias y técnicas forestales.

Gestión de manera eficiente de los recursos forestales

El trabajo ha comprobado la idoneidad de un sistema basado en el uso del escáner Láser móvil de mano para inventariar y estimar la cantidad de madera en pie en plantaciones comerciales de chopo y para evaluar ensayos clonales, a partir de gemelos digitales 3D que permiten medir con precisión la altura total, el grosor del tronco a diferentes alturas o el volumen de madera apta para desenrollo, con errores entre el 5% y el 10%.

Se ha de destacar que ayuda a gestionar de manera eficiente los recursos forestales al proporcionar mediciones precisas del volumen de madera en pie, lo que contribuye a una planificación de los aprovechamientos más precisa, optimizando el momento de corta y contribuyendo a las prácticas de gestión sostenible.

El jurado del premio ha tenido en cuenta, entre otros criterios de valoración, la originalidad del tema, la metodología aplicada, la relevancia de los resultados obtenidos y el interés o aplicabilidad práctica. Además, ha destacado “la diversidad de temas y la calidad de los trabajos presentados, así como el elevado número de trabajos candidatos”, lo que “avala la labor investigadora y técnica en el marco de las ciencias forestales que se realiza en diferentes Centros, Escuelas y Universidades”.

Es importante destacar que el trabajo, que ha sido ahora reconocido por la SECF, recibió además el primer premio en el ‘XXIII Premio Internacional Francisco Coello 2023’ y ha sido publicado en las actas del prestigioso congreso ‘IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor)’.