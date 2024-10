La soledad no deseada afecta a un 12% de la población y se eleva hasta el 26% en mayores de 65 años

Aproximadamente un doce por ciento de la población vive en una situación de soledad no deseada, aunque la cifra se eleva hasta el 26 por ciento en el caso de las personas mayores de 65 años, de las que una gran parte son mujeres que viven solas en sus domicilios, lo que convierte en “una prioridad absoluta la atención a la soledad y, sobre todo, su prevención y detección”.

Por este motivo, Cruz Roja en Castilla y León celebra durante este martes en León el ‘Fórum Orientatech Tecnología social, soledad no deseada y promoción de la autonomía’, con el que se pretende “compartir conocimientos y experiencias sobre innovación y tecnología aplicada al abordaje de la soledad no deseada y promoción de la autonomía personal”. El evento se desarrolla en colaboración con Fundación Tecnologías Sociales, en el marco del proyecto Crece, financiado por los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Durante la jornada, diferentes expertos debatirán sobre “cómo la tecnología puede ayudar a las personas y fundamentalmente a las personas más vulnerables”, para lo que Cruz Roja “es una entidad de referencia en este ámbito en el ámbito de la tecnología social”, tal y como afirmó la presidenta de la organización en Castilla y León, Rosa Urbón, quien puso como “prueba de ello” el servicio de teleasistencia conocido como botón rojo, que “se puso en marcha hace más de 30 años y supuso un hito muy importante”.

El Fórum también abordará los derechos digitales, “que tienen que ser para todas las personas”. Así, ante “una transformación digital que supone una realidad imparable y que hace que el acceso a muchos bienes y servicios se desarrolle a través de las tecnologías”, Cruz Roja busca que esas tecnologías “lleguen a todas las personas” y que, además “se adapten a sus necesidades” y “especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad”.

“La brecha digital y la exclusión digital provoca mayor vulnerabilidad a las personas que más necesitan el apoyo de esta tecnología”, afirmó Rosa Urbón, al tiempo que señaló que la cita también servirá para “hablar de la soledad no deseada como un problema recurrente de la sociedad”, para lo que se pondrán en común los resultados alcanzado por Cruz Roja a través del proyecto Crece, puesto en marcha con el Imserso, al que han visitado más de 4.000 personas en la ciudad de León.

Urbón quiso dejar claro que a pesar de que “se tiende a asociar la soledad no deseada a las personas mayores”, la realidad es que “afecta a muchas personas a muchos colectivos tanto del ámbito rural como del ámbito urbano”. Por ello abogó por “una tecnología accesible, que se adapte a las necesidades de cada una de las personas y que se combine con el factor humano”.

“Una prioridad”

La inauguración del ‘Fórum Orientatech Tecnología social, soledad no deseada y promoción de la autonomía’ contó con la participación del delegado de gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien celebró el desarrollo de “iniciativas que deben llegar con la ayuda, el trabajo y la colaboración de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas a través de organizaciones que, con su equipo de voluntarios, extienden la atención a las personas mayores para que residan el mayor tiempo posible en sus entornos”, al tiempo que “las acercan al mundo digital en una sociedad moderna y avanzada para hacer mayor la integración con el resto de la sociedad e impedir que la soledad no deseada cada vez sea menor”.

Por su parte, el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea, puso de relieve la “prioridad” que supone para la Junta “el impulso a la tecnología para la atención, el cuidado de las personas, la promoción de su autonomía y su calidad de vida y la atención a las situaciones de soledad no deseada”.

En este sentido, puso de relieve el plan de acción para la lucha contra la soledad, mediante el que se llevan a cabo “acciones necesarias en el ámbito de la soledad tanto la prevención como la detección”, algo que “es difícil”, ya que “implica un reconocimiento por parte de la persona que muchas ocasiones viene acompañado de un estigma”. Asimismo, incluye actuaciones de información como el teléfono gratuito de atención a la soledad y actividades que promueven las relaciones y la comunicación.

Finalmente, el alcalde de León, José Antonio Diez, aludió a esta soledad no deseada como “un tema vital para la ciudad”, en la que residen más de 43.000 personas de más de 60 años y cerca de 12.000 de más de 80 años, de las que entre el 15 y el 20 por ciento viven solas y otro 15 por ciento lo hacen acompañadas de personas de su edad. “Es una problemática importante porque son colectivos con grandes problemas de vulnerabilidad y de soledad”, reconoció.

“Esto indica que somos una ciudad donde hay una larga calidad de vida, pero a su vez plantea otras circunstancias e inconvenientes desde el punto de vista de la atención de la vulnerabilidad y de la soledad y para ello es esencial afrontar específicamente estos retos para ayudar a facilitar la vida a estas personas, así como implementar buenas prácticas desde las instituciones”, concluyó.