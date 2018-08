Ciudadanos tumba los presupuestos tras el tenso debate entre su portavoz y la alcaldesa a cuenta de la Operación Enredadera

E. Alba / D.Álvarez El pleno “más importante del año” -tal y como lo calificaron los portavoces municipales- ha sido para la oposición el más “esperpéntico”, con la asistencia de ediles que habían anunciado previamente su ausencia, como las concejalas naranjas Rosa Luna y Ruth Santín, las ausencias anunciadas de un concejal de USE, Santiago Macías, y otro del PSOE, Javier Campos, y la no asitencia de otra edil socialista, Paula Rodríguez, que avisó de su falta poco antes del pleno, por motivos personales, ante la sorpresa de sus compañeros de filas. Y aunque el baile de ediles dejó al equipo de gobierno la esperanza de la aprobación de las cuentas para 2018, con el voto de calidad de la alcaldesa y siempre y cuando Ciudadanos votara a favor, el enrarecimiento del debate entre la regidora y portavoz naranja puso de manifiesto que no sería así.

El ‘incidente’ más desagrabable de la larga sesión se produjo cuando el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, se interesó por la retirada de una partida dedicada a unas cámaras de vigilancia, sobre las que los socialistas ya había sembrado sospechas debido a la ‘Operación Enredadera’ -con el berciano José Luis Ulibarri en la cárcel a la espera de juicio como presunto cabecilla de la trama- investiga precisamente la adjudicación de este tipo de servicios en otros ayuntamientos de España. Fue en ese momento cuando la alcaldesa señaló a la portavoz de Ciudadanos, insinuando que de alguna manera la idea de las cámaras había sido suya, mientras Luna protestaba fuera de micrófono y advirtió en su segundo turno de palabra: “señora alcaldesa tenga cuidado de a quié señala que esto no ha hecho más que empezar. Ojalá llegue donde tenga que llegar”. Pero este no fue el único altercado. Así, los portavoces de los grupos se enzarzaron entre ellos y con el público asistente en acaloradas discusiones que motivaron la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad presentes.

Tras casi cuatro horas de debate, la alcaldesa de la ciudad, Gloria Fernández Merayo, convocó un improvisado receso de cinco minutos para que los portavoces de los grupos negociaran una propuesta de última hora para aprobar las cuentas. A la vuelta del receso, el pleno rechazó que el punto del orden del día quedara sobre la mesa para su debate en la siguiente sesión. La propuesta, lanzada por el portavoz de CB, Pedro Muñoz, consistía en negociar con los grupos el destino de los tres millones de euros de remanentes de tesorería que se podrán dedicar a inversiones financieramente sostenibles a lo largo de este 2018 y el próximo 2019.

Entre los portavoces de la oposición, la iniciativa fue recibida con incredulidad. “Esto es poco serio”, aseguró el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, que consideró que “no se pueden apurar los términos tanto para después no llegar a nada”. En la misma línea, el portavoz del PSOE consideró que la propuesta “no tiene ningún sentido”. “Estamos en el esperpento”, sentenció Ramón, que pidió que las cuentas se sometieran a votación, tal y como estaba previsto.

Después de que el propio portavoz bercianista retirara la propuesta tras oír a los portavoces de la oposición, la alcaldesa la hizo suya. “La oferta es para decidir qué inversiones se priorizan con esos tres millones, las que ustedes quieran”, afirmó la regidora. Sin embargo, la votación del punto relativo al límite de gasto del Consistorio no recibió el apoyo necesario, con lo que el proyecto de presupuestos quedó rechazado en su totalidad.

Finalmente, el voto en contra conjunto de los grupos de la oposición (PSOE, USE, Ciudadanos, PeC y PRB) en el Ayuntamiento de Ponferrada durante la sesión plenaria en la que se debatían los presupuestos municipales para el ejercicio de 2018 hizo que el proyecto de cuentas presentado por el equipo de Gobierno quedara rechazado. PP y Coalición por el Bierzo, su socio en el cogobierno, se quedaron solos en la defensa de las cuentas.

Durante el turno de intevenciones, el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, calificó la actitud de los responsables municipales de “chantaje a la oposición”. “Hay que aprobar los presupuestos para hacer política y si no saben hacer política, déjenlo”, espetó Fernández.

La responsable del grupo municipal de Cs, Rosa Luna, también se mostró en contra de un proyecto para el que “no salen los números”. “Nos han tomado el pelo durante dos años posponiendo los presupuestos”, aseguró Luna, que remarcó que “todo se arregla con unos presupuestos consensuados, pero ustedes no lo han hecho”. En nombre de USE Bierzo, el exalcalde Samuel Folgueral, calificó el proyecto de “nocivo” y recalcó que su eventual aprobación tardía los convertiría en “inejecutables”.

Por último, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, reprochó a la alcaldesa su elección en cuanto a los “compañeros de viaje”. “Usted nos engañó en una ocasión porque no cumplió con sus compromisos”, espetó Ramón a la regidora, recordando que los socialistas facilitaron con su abstención la aprobación de las cuentas correspondientes a 2016. Con respecto a la situación actual, el socialista consideró que “lo que no se ha hecho en tres años dificílmente se va a hacer en tres meses” y criticó a Fernández Merayo por no vincular la aprobaión de las cuentas a una cuestión de confianza. “Sabía seguro que no se iba a dar el paso de la moción de censura”, afirmó.

Por parte del equipo de Gobierno, el portavoz del PP, Ricardo Miranda, reconoció la situaión de minoría en la que se encuentran los responsables municipales. “Nosotros somos siete y ustedes 18, no nos echen la culpa de lo que ustedes no quisieron hacer”, defendió Miranda, que aseguró que las modificaciones de crédito no permitirán hacer “todo lo que se quiere hacer”. Además, el portavoz municipal insinuó la existencia de un “acuerdo” con USE Bierzo, que se habría roto a causa de las críticas llegadas desde las filas del PSOE.

El portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, asumió el proyecto presentado por el equipo de Gobierno como “nuestros presupuestos” y valoró la “valentía” de la regidora para presentar las cuentas sin tener asegurada su aprobación. En el mismo sentido, afeó al portavoz socialista y líder de la oposición que no presentara un “proyecto alternativo”.

Intervenciones de los pedáneos

Al inicio del pleno, la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, quiso intervenir para afirmar que la comisión informativa que dictaminó a favor de la aprobación inicial del presupuesto estuvo “perfectamente constituida, con plenas garantías y total validez”, respondiendo así a la posibilidad de que esa comisión se impugne, como insinuaron los responsables de USE Bierzo

Durante los turnos de intervención, los concejales del equipo de Gobierno Carlos Fernández y Conchi Crespo tomaron la palabra en diversas ocasiones para defender los intereses de las juntas vecinales de Santo Tomás de las Ollas y Fuentesnuevas de las que son presidentes, respectivamente. También intervino en el debate el pedáneo de Montes de Valdueza, Manuel Gancedo, y el de Dehesas, Pablo Calleja, que apelaron al “sentido común” para pedir que las cuentas se aprobasen. En la misma línea, la alcaldesa pedánea de Peñalba de Santiago, Susana Rodríguez, pidió “soluciones” para la situación que vive la población enclavada en la Tebaida berciana, cuya carretera de acceso ha sufrido varios incidentes en los últimos meses.