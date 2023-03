Mesón La Taberna: menú del día también para cenas y botillo en carta todo el año en pleno Casco Antiguo de Ponferrada

Mesón La Taberna, en Ponferrada. / QUNIITO

El mesón La Taberna (calle Beatriz de Silva, 4) es uno de los locales más solicitados del Casco Antiguo de Ponferrada. Durante los fines de semana, conseguir mesa sin reserva se antoja imposible a partir de la tarde del viernes, cuando su carta de tapas se abre para ofertar una cocina tradicional en la que el producto local brilla con protagonismo. Destacado como uno de los lugares favoritos para ponferradinos y bercianos, resulta también de máximo interés para los turistas, entre otras cosas porque sirven botillo, el plato estrella de la gastronomía de la comarca, durante todo el año y sin encargo.

De lunes a viernes, La Taberna se ha convertido en uno de los establecimientos del Casco Antiguo más a tener en cuenta por su oferta de menú del día… y de noche. Cuatro primeros, cuatro segundos, postres —siempre alguno casero— y agua o vino (cómo no: del Bierzo), permiten a quien se acerca a este acogedor espacio satisfacer el hambre con una de las mejores opciones calidad-precio que hay en la ciudad de Ponferrada. Sin superar los quince euros, los días de diario, tanto a la hora de comer como a la de la cena, La Taberna, con su inmejorable localización, resuelve compromisos, facilita la jornada a trabajadores y visitantes y sirve de punto de partida para citas y veladas inolvidables.

Este mesón es uno de los mejores escaparates de la comarca del Bierzo para con sus visitantes. Han hecho de su apuesta por el producto local una de sus grandes banderas. La carta de vinos cuenta con 15 de 17 referencias DO Bierzo. El botillo, como se ha dicho, está en la carta todos los meses del año. Los pimientos, por su parte, se asan en la propia cocina del mesón, para conseguir un punto de calidad inmejorable. Por su situación, en pleno Casco Antiguo de Ponferrada, La Taberna sirve de punto de toma de contacto para los turistas que visitan el Bierzo con las joyas gastronómicas de la comarca.

¿Dónde comer Botillo del Bierzo todo el año?: en La Taberna

El Consejo Regulador de la IGP Botillo del Bierzo busca desde hace años desestacionalizar este producto. Sus grandes aliados en este objetivo son los negocios de hostelería y restauración, y la palanca para ello no es otra que la valentía de sus dueños. Mesones como La Taberna, en el Casco Antiguo de Ponferrada, gracias a tener el botillo en carta todo el año, sirven para que los turistas puedan conocer en cualesquiera circunstancias el producto y, consecuentemente, caer prendidos de sus encantos de costilla, rabo y pimentón hasta chuparse los dedos.

Ofrecer botillo a diario y sin necesidad de encargar supone un reto para la hostelería berciana. Esto es debido a que varios de los meses fríos del año, los que van desde el fin de las Navidades al inicio de la Semana Santa, son temporada baja en el sector turístico de la comarca. Aun así, el compromiso de mesones como La Taberna permiten al visitante disfrutar de este plato en dichas y propicias fechas al mantenerse abiertos cuando otros muchos cierran. Luego en verano, el atractivo del producto, a pesar de su poderío calórico, hace que cada vez más sea demandado por los clientes incluso en temporada estival.

Para degustar botillo solo hace falta encontrar un espacio adecuado, como lo es La Taberna, ubicada en la antigua bodega de una casa principal de la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. Con sus arcos de piedra y sus vigas de vieja madera, se trata de un espacio recuperado para la hostelería en el que el botillo, o el resto de sus platos, se degustan todavía con más ganas.

Acompañado de su guarnición habitual y, por supuesto, un buen mencía, el Botillo del Bierzo tiene, durante todo el año, uno de sus mejores escenarios en la mesa siempre dispuesta en el Casco Antiguo de Ponferrada que le pone La Taberna.

La Taberna, en el Casco Antiguo de Ponferrada: menú del día… y de noche

El menú del día es uno de los mejores inventos que existen. Poder elegir entre varios primeros y entre varios segundos, acompañar la comida y completarla por un postre parecería algo privativo si no fuera por la imaginación y tino de locales como La Taberna, donde son capaces de servir por 15 euros una comida completa… o una cena.

Al estar cerca de la Ayuntamiento de Ponferrada, La Taberna es toda una referencia para la gastronomía de la capital berciana, pero además su apuesta por servir menús completos para la cena establece una gran diferencia. La Taberna no es solo un espacio en el que disfrutar y compartir la buena mesa en el rato del mediodía, sino también una inmejorable opción para poner punto y seguido, una vez cae el sol, a la jornada.

Con cuatro primeros para elegir —incluyendo siempre algo de cuchara— y otros cuatro segundos, entre los que por norma habrá tanto carnes como pescado, su oferta para todos los gustos se completa con tartas y dulces caseros o fruta para ese hueco del postre que, aunque no lo parezca, siempre queda.

Para maridar esta satisfactoria mesa, el vino del Bierzo está presente con su característico color, que un espacio como el de La Taberna parece encontrar su mejor brillo. Por tan solo quince euros, el menú del día —o de noche— de lunes a viernes en este mesón es una de las mejores opciones para comer o cenar en Ponferrada. El sábado y el domingo, la propuesta se viste de fin de semana para ofrecer por solo dos euros más un menú con el que afianzar a los locales y dejar el mejor recuerdo a las visitas.

Contar, en pleno Casco Antiguo de Ponferrada, con un menú completo, de calidad y que se nutre del producto local del Bierzo, permite que cada una de esas comidas o cenas de trabajo, de compromiso o placer puedan llevarse a cabo en el corazón histórico de la ciudad, con productos de proximidad y de la máxima calidad y todo ello cerca de los principales puntos de interés y socialización de la villa y capital de la comarca.

La Taberna: un escaparate para los productos del Bierzo

Tener Botillo del Bierzo en carta todo el año es ya un atractivo del mesón La Taberna con el que muy contados locales de restauración de Ponferrada pueden competir. Pero, además, este compromiso con la comarca y su gastronomía no es el único. Este restaurante, por ejemplo, prepara sus propios pimientos asados, en esa cocina de la que salen todas las delicias con las que deslumbran a quienes se acercan a conocerlo.

Los vinos DO Bierzo y los productos de huerta de proximidad sirven de maridaje y guarnición a los bien compuestos platos de La Taberna. El cada vez mayor empuje del sector enológico berciano tiene en este restaruante, situado en las inmediaciones de las principales piezas del patrimonio arquitectónico de Ponferrada, uno de los mejores escaparates para los productos del Bierzo, incluidos sus vinos, ante los no pocos visitantes que pasan por el Casco Antiguo de Ponferrada.

El Bierzo cuenta con una demanda turística ligada a la gastronomía y enología en la que la exigencia de calidad requiere respuestas como las que podemos encontrar en La Taberna. Su carta de vinos ofrece 15 etiquetas DO Bierzo, una selecta muestra con la que poder entrar a descubrir o seguir disfrutando de la magia del mencía. No es de extrañar, por tanto, el éxito de público que tiene este local los fines de semana, en los que las tapas y su maridaje convocan a decenas de ponferradinos y vivisitantes. Su propuesta de máxima calidad con precios muy competitivos convierte a este local en todo un must de la hostelería de la capital berciana.

La Taberna: buena ubicación, mejor producto y gran apuesta por El Bierzo

El Bierzo tiene en su gastronomía y cultura vinícola uno de sus grandes fuertes. Los espacios de hostelería y restauración son el primer y más importante escaparate para ello. El turista que se acerca y descubre, una vez de vuelta en casa, recuerda y repite. La buena imagen de la ciudad de Ponferrada y su comarca dependen del esfuerzo y tesón de los responsables de sus barras y mesas, en buena medida.

Es por tanto destacable que espacios como La Taberna hagan bandera del Bierzo y pongan a disposición de nuestros visitantes lo mejor que tiene para mostrar esta comarca. Con una amplia cata de vinos DO, La Taberna es un templo del mencía en el que redescubrir el placer de sus secreto. Gracias a servir Botillo del Bierzo todo el año, este local es una embajada del Rey de la gastronomía de la zona de enero a diciembre, por difícil que eso resulte en temporada baja.

Y con su propuesta de menú del día para comidas y cenas de lunes a viernes, La Taberna se va asentando entre los ponferradinos como uno de estos restaurantes de los que servirse para su día a día (incluyendo los menús de noche) o para esas ocasiones en las que la buena mesa y la relación óptima calidad-precio se hacen necesarias.

Con años de rodaje en las inmediaciones del Ayuntamiento y la Torre del Reloj, en pleno Casco Antiguo, a medida que pasa el tiempo La Taberna se consolida como una de las mejores opciones de restauración que se pueden encontrar en Ponferrada.

El mesón La Taberna puede encontrarse en la calle Santa Beatriz de Silva número 4, a un paso de la plaza del Ayuntamiento, en Ponferrada. Sus puertas se abren para las comidas a las 13 horas todos los días a partir de abril. En su horario de invierno, cierra los lunes.

