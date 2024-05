La tauromaquia, la EBAU única, la ley de Sanidad Animal y las plazas sanitarias de difícil cobertura centrarán el próximo pleno de las Cortes

La defensa del sector de la tauromaquia, tras el anuncio de la supresión del Premio Nacional del mismo nombre, la petición de una EBAU única, la Ley de Sanidad Animal, la ley de Derechos y Garantías al final de la vida, que se sustancia hoy en comisión, así como una iniciativa sobre las plazas sanitarias de difícil cobertura centrarán el pleno de las Cortes de la próxima semana, que dará inicio el martes, a las 16.30, en su primera sesión, con las preguntas orales. Igualmente, el Grupo Mixto pide modificar la Ley de Altos Cargos y la Comisión de Ética Pública y el PSOE llevará dos interpelaciones sobre autónomos y la prevención y extinción de incendios, según se conoció hoy tras la reunión de la Mesa del parlamento y la Junta de Portavoces.

Así, el Grupo Parlamentario Vox presentó una proposición no de ley para instar a la Junta, que lo haga a su vez con el Gobierno central, para implantar una EBAU única en España, porque el actual modelo es “eficientemente negativo” y “fomenta las desigualdades injustas, con lo que supone un grave deterioro”, tal y como explicó el portavoz del Grupo, Carlos Menéndez. “Llevamos décadas viendo cómo múltiples traspasos en competencias en educación han tenido como consecuencia grandes desigualdades entre territorios. Actualmente tenemos 17 EBAU, un despropósito total y absoluto”, criticó.

A pesar de ello, recordó, el Gobierno central declinó en la pasada legislatura “adoptar medidas para revertir esta situación; y por contra sí aprobó la Lomloe, en la que renunció a modificar la EBAU e implicó una rebaja del nivel del sistema educativo de España”.

Por otro lado, Vox y PP llevan la proposición de ley de Sanidad Animal, registrada hace un mes, que se ha solicitado incluir en el orden del día para su consideración por el trámite de urgencia y lectura única. Según informan ambos grupos, esta iniciativo tiene también como objetivo garantizar la aplicación de la legislación en materia de sanidad y bienestar animal y contemplar la exigencia europea que obliga a que los controles oficiales deben ser efectuados por personal que sea independiente.

Además, define la figura de veterinario autorizado o habilitado como el licenciado en veterinaria reconocido por la autoridad competente para la ejecución de las funciones que reglamentariamente se establezcan, en consonancia con la normativa europea, algo que la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León, no contempla en su redacción actual. “Ambas propuestas entran dentro del continuo trabajo y firme compromiso de Vox por la defensa del medio rural y lucha contra la despoblación”, presumió Menéndez.

Tauromaquia

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, centró su intervención en la proposición no de ley en defensa de la tauromaquia tras el “nuevo ataque” del Gobierno al sector al suprimir el Premio Nacional del mismo nombre. En este sentido, cargó contra el “silencio cómplice socialista, donde nadie se ha rebelado contra una nueva barbaridad a los valores y tradiciones de nuestros pueblos”, algo a lo que, dijo, “deberíamos estar acostumbrados ya por la ley de amnistía” y por los “castigos y sanciones” contra el secretario general socialista de Aragón, Javier Lambán, tras no acudir al Senado para “votar a favor de la ley”.

De la Hoz recordó que se celebran casi 2.500 festejos taurinos tradicionales en Castilla y León e instó con esta proposición no de ley a “respetar la cultura y preservar el patrimonio cultural”. “Instamos a la Junta a continuar protegiendo los festejos taurinos, principalmente aquellos que tienen denominación de tradicionales, e instamos al Gobierno a reconocer la vigencia de la ley, que no la viole ni atente contra la misma y respete el carácter de cultura de la tauromaquia; y que la proteja, fomente y rechace manifestaciones en contra y reponga el premio”, comentó.

El PP se encontró en este tema con la respuesta irónica del procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, quien tachó esta PNL de “sorpresa” por instar a la Junta a proteger la tauromaquia. “¿Qué más tiene que hacer el señor Gonzalo Santonja? ¡Pero si solo le falta venir al Pleno con el castoreño!”, apuntó en su turno. “Son las cosas de intentar ir al rebujo de la actualidad y no de lo urgente e importante”, reflexionó.

Plazas de difícil cobertura

Por su parte, la secretaria general del Grupo Socialista, Rosa Rubio, anunció dos interpelaciones de su formación para el pleno: una para que la Junta implemente medidas que “frenen la sangría” de autónomos, “porque Castilla y León “es una de las que más pierden, 15.000 en los últimos diez años”; y otra sobre incendios, porque se acerca el verano y la Consejería de Medio Ambiente “tiene los deberes sin hacer respecto a prevención y extinción de incendios y la falta de medios es más que evidente”.

Igualmente, desgranó la proposición no de ley, para su debate en el próximo pleno, en el que el PSOE urge a la Junta a presentar en el plazo de tres meses un decreto de incentivos para los sanitarios en las zonas de difícil cobertura, como ya han aprobado otras comunidades, en la que plantean pagas anuales de entre 10.000 euros en el caso de los médicos y 3.000 de auxiliares. Además, se contemplan incentivos retributivos y otros relacionados con la carrera profesional o la formación, además de un registro actualizado de carácter anual donde consten las plazas de difícil cobertura.

“Hay que tener claro, concreto y conciso cuáles son los centros de salud y comarcas a las cuales el personal sanitario no quiere acudir”, incidió Rubio, quien puso como ejemplo el caso de Miranda de Ebro, donde se ofertaban 11 plazas Mir y “no se ha cubierto ninguna”. “No les parecen atractivas las condiciones de trabajo y es porque la Junta no pone los medios y medidas suficientes”, indicó.

Ley de Altos Cargos

Por último, el Grupo Mixto pedirá la modificación de la Ley de Altos Cargos y de la Comisión de Ética Pública de la Comunidad. “Es importante asegurar la neutralidad de los controladores, que en esta legislatura no está garantizado. Pretendemos que sea más independiente y evitar bochornos como el de justificar que altos cargos se permitan insultar a la prensa y al fiscal Superior y no sean ni siquiera reconvenidos por la comisión, porque es totalmente dependiente de la Junta”, justificó el procurador Francisco Igea. Igualmente, consideró que será “importante” que el PP “se enfrente a sus propias contradicciones” porque este hecho “solo es importante cuando Feijóo lo dice en Madrid”.

Igea se refirió a la proposición de ley presentada ayer por PP y Vox, que no irá a este pleno, para cubrir puestos sanitarios de difícil cobertura. “Es novedoso. Es la primera vez que se pretenden modificar las condiciones laborales de los trabajadores sin acuerdo de la mesa sectorial. Espero con ansiedad que los sindicatos se manifiesten”, sostuvo el procurador, quien consideró que esta propuesta “cuenta con algunas cosas novedosas, otras consolidaciones y otras peligrosas”.

En todo caso, lamentó que quien ha elaborado esta proposición “parece no tener mucho conocimiento, porque habla de ratios”; y aseguró que los profesionales sanitarios “tienen más interés más allá de las económicas, como las condiciones en que se realiza el trabajo y desarrollar el oficio con dignidad y condiciones técnicas, científicas y asistenciales, no solo con un interés mercenario”.

Para concluir, tachó de “soberbia y vanidad” la postura del PP en la ley de derecho y garantías al final de la vida, “uno de los episodios más sorprendentes” del parlamentario autonómico, pues “pasó un periodo de enmiendas, con dos prórrogas de Vox para no presentar ninguna, donde el PP retiró las suyas y hoy se decide si se eleva a Pleno agotando su tramitación”. “No sé cómo acabará este asunto, pero los ciudadanos deben saber si la soberbia la vanidad del PP es más importante que los derechos de los ciudadanos al final de sus vidas”, despachó.

Durante este pleno se mantendrán los tiempos de debate de las proposiciones de ley en relación a plenos anteriores, tal y como propuso el PP, que supone reducirlos a una tercera parte: los de 15 a diez minutos, los de diez a siete y los de cinco a tres, una situación que no gustó al PSOE porque “coarta” el debate, pero que a juicio del PP “se ha hecho y acordado por parte de todos los grupos en el pasado y ahora”. “Se ha liado, la pobre”, señalo De la Hoz en referencia a Rosa Rubio.