La Tetera Azul se une a Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos

‘Mira, huele, prueba’ es un distintivo creado por Too Good To Go que se incluye en los envases para recordar a los consumidores que utilicen sus sentidos en los productos con fecha de consumo preferente para evitar su desperdicio

Beatriz Escuredo, CEO de Pharmadus Botanicals, frente a la sede de la compañía en el polígono industrial de Camponaraya. / EBD

A partir de febrero de 2023 La Tetera Azul se unirá a la iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’ lanzada por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, con el fin de acabar con la confusión que generan las etiquetas de fechas de los alimentos en los consumidores y ayudar a frenar el desperdicio de comida. Según la Comisión Europea, el 10% de toda la comida que se desperdicia en Europa tiene que ver con el etiquetado de fecha de los alimentos. Esto son casi 9 millones de toneladas de alimentos desperdiciados.

Una de las causas principales es la confusión que aún hoy existe entre los consumidores a la hora de interpretar los distintos tipos de fechas. Y es que, según datos de la OCU, se calcula que 4 de cada 10 españoles no tiene clara la diferencia entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. Con la iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’ impulsada por Too Good To Go y a la que se ha unido La Tetera Azul, ambas marcas quieren poner freno a esa confusión y recordar a los consumidores que la fecha consumo preferente indica el momento hasta el cual el alimento conserva la calidad organoléptica prevista y, una vez pasada esa fecha, el alimento puede haber cambiado ligeramente su textura o sabor, pero su consumo sigue siendo seguro.

Recordemos que en España la iniciativa se acaba de poner en marcha hace menos de 2 años y ya se han sumado a ella un total de 37 marcas nacionales que ya han empezado a incorporar en sus productos el distintivo ‘Mira, Huele, Prueba’ con más de 100 millones de envases de productos en nuestro país. En el caso de La Tetera Azul, del laboratorio Pharmadus Botanicals será la primera marca en incluirse en esta iniciativa, pero con la visión de ir sumando más referencias e incluso más líneas. En palabras de Helena Calvo, responsable de proyectos de sensibilización de Too Good To Go en Españal, “desde Too Good To Go nos alegra ver que gracias a esta iniciativa, el trabajo en equipo de grandes marcas de alimentación está ayudando a crear una mayor conciencia sobre el desperdicio de alimentos que se genera a causa de la confusión de las fechas de etiquetado en los productos. Es en los hogares donde se produce la mayoría de este desperdicio y por ello, que nuevas marcas como La Tetera Azul formen parte de esta iniciativa demuestra que vamos por el camino correcto para fomentar un consumo más responsable y sostenible y crear un mayor impacto positivo para el planeta".