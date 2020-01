La Torre del Reloj de Ponferrada protagoniza el cupón de la Once del próximo lunes

David Álvarez - 20 de enero de 2020

Más de 5,5 millones de boletos reproducirán una de las imágenes más emblemáticas de la capital del Bierzo

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón (D), junto al delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez (I), durante la presentación del cupón de la ONCE dedicado a la Torre del Reloj de Ponferrada. / C. Sánchez