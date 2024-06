La ULE lidera un proyecto europeo para reducir el uso de plásticos y pesticidas en la agricultura

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) acogió este miércoles la presentación oficial del ‘Proyecto Europeo BioVIVE’ (Biodegradable Delivery Systems for Plant Pathogens Control of Horticultural Crops Through Bioactive Agents), que será coordinado desde la institución y que tiene el objetivo de aumentar la eco-sostenibilidad de los materiales plásticos de uso agrícola.

La iniciativa tiene una duración de cuatro años, cuenta con la participación de 16 socios de seis países europeos y dispone de un presupuesto total de 6’8 millones.

El proyecto propone una solución innovadora basada en el desarrollo de sistemas de liberación controlada de compuestos de base biológica y con capacidades bioactivas para controlar los patógenos vegetales de diferentes cultivos hortícolas (tomates, zanahorias, fresas). Ese control minimizará la huella medioambiental mediante la disminución del uso de materiales fósiles en la fabricación de plásticos de uso agrícola y la reducción del uso de pesticidas de origen sintético.

BioBIVE, que será coordinado desde el Área de Bioquímica y Biología Molecular, bajo la dirección de Carlos Carlos Barreiro Méndez, es una propuesta multidisciplinar, que cuenta con la participación de biólogos, químicos, fabricantes de bioplásticos, biotecnólogos, ingenieros de materiales, agricultores, expertos en computación y economistas.