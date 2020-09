La ULE presenta un libro sobre su patrimonio con 220 fotografías e ilustraciones

No se pondrá a la venta, sino que será distribuida entre el personal de la ULE y empleada como obsequio de carácter institucional

Presentación del libro ‘La ULE a través de su patrimonio’. / ULE

El pasado viernes tuvo lugar la presentación oficial del libro ‘La Universidad de León a través de su patrimonio’ en un acto que se desarrolló en el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar, que fue presidido por el Rector Juan Francisco García Marín. Se trata de un trabajo que ha sido coordinado por los profesores Emilio Morais y Gregoria Cavero, y editado por el Área de Publicaciones de la institución académica, en una publicación de 408 páginas, con 220 fotografías e ilustraciones a todo color.

“El libro forma parte de un proyecto más ambicioso, -explicó Emilio Morais-, realizado por iniciativa del Rector, que fue quien impulsó la elaboración de un inventario del patrimonio de la ULE y, en paralelo y vinculada a esta labor, la puesta en marcha del Museo de la Universidad”. Lo objetivos de esta tarea eran dos; en primer lugar, “saber realmente lo que tenemos, dónde está, y conocer su valor”, y una vez hecho ese inventario se trataba de seleccionar y construir un libro, que sirviera “para abrir aún más las puertas de nuestra institución y para dar a conocer el patrimonio cultural que atesora, un aspecto que hasta ahora no había sido suficientemente publicitado y que era obligado ofrecer a la sociedad a la cual pertenece”.

Gregoria Cavero comentó que el libro recoge el esfuerzo de muchas personas, a las que expresó su agradecimiento, y ofreció algunos datos de la obra, que recoge “220 fotografías e ilustraciones a todo color, 41 edificios, una selección de más de 110 objetos destacados de entre todo el patrimonio, un capítulo de evolución del campus con 22 fotografías aéreas, y sobrecubiertas con fotografías aéreas estereográficas”.

El Director del Área de Publicaciones, José Manuel Trabado, aportó la parte emocional y dijo que está hecho con mucho trabajo, y también mucho corazón. “Cuando ojeo el libro y veo todo el caudal de imágenes, pienso en los lugares en los que hemos vivido y que son parte de nosotros y de nuestra propia historia”. Trabado comentó que en las páginas del libro podremos ver lo que fuimos, y también pensar hacia dónde vamos, entendiendo las fotografías como testimonios que con el paso del tiempo “se cargan de significado”.

Finalmente fue el Rector el que se mostró muy satisfecho por el resultado obtenido. “En España tenemos la costumbre de dar por viejo todo lo que parece que no sirve en un determinado momento”, y por ese motivo hay muchas cosas a las que no se valoran y se desechan. García Marín recordó cómo se recuperó para el Museo de la ULE el ‘Caballo del Doctor Auzoux’, un modelo de cartón desmontable que se empleaba en la Facultad de Veterinaria hasta hace unos 30 años para estudiar la anatomía de los équidos, que estaba olvidado en un almacén “porque se consideraba que era algo viejo y no útil, cuando resulta que es parte de nuestra historia”.

“Todo lo que se presenta en el libro, -explicó el Rector-, nos informa de dónde venimos, y por qué hemos llegado hasta aquí. Desde mi punto de vista, es un valioso recorrido por lo que ha sido y es nuestra universidad. Una ilustración de su historia, de su pasado y de su presente, que siempre deberíamos conocer y tener en cuenta”.

Por último, hay que señalar que esta primera edición del libro es limitada y no se pondrá a la venta, sino que será distribuida entre el personal de la ULE y empleada como obsequio de carácter institucional.