La Uned de Ponferrada ofrece 7 cursos para este verano, uno de ellos 100% presencial en la cárcel de Mansilla

Los cursos de verano de la Uned buscan ampliar conocimientos y mejorar competencias, adaptando sus programas cada año, ofreciendo contenido interdisciplinario y aplicado. Todos estos cursos tienen modalidad presencial y online, con clases que se pueden ver tanto en directo como en diferido. Además, todos ellos constan de 20 horas lectivas y ofrecen 1 crédito ECTS.

En la provincia de León se ofrecen 7 cursos diferentes en varias de las sedes de la Uned: Ponferrada, Villafranca del Bierzo, San Andrés del Rabanedo y La Bañeza. Además, este año se ofrece el primer curso 100% presencial que se impartirá en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, del 17 al 19 de junio. Este curso se llama ‘La igualdad de oportunidades desde diferentes ámbitos’ y en él se tratará la “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres partiendo de los orígenes de las sociedades democráticas, pasando por los cambios en la construcción del sujeto moderno y el feminismo, para analizar después diferentes ámbitos sociales, desde la empresa, la política, los medios de comunicación en la sociedad occidental y las nuevas masculinidades”.

El curso ‘Ferrocarriles que vuelven a funcionar: la recuperación de las vías como apuesta al desarrollo territorial’ se celebrará del 24 al 26 de junio en La Bañeza y trata de “dar visibilidad a este fenómeno con casos concretos, además de un enfoque genérico del fenómeno ferroviario y su implicación social, cultural y económica con los territorios”.

En la sede de Ponferrada se ofrecerán tres cursos. El primero de ellos, del 3 al 5 de julio, llamado ‘Los animales y su tratamiento: la empatía como modelo de convivencia’. Se aprenderá sobre el tratamiento a los animales, sus derechos, el maltrato y su relación con la violencia de género.

Por otro lado, del 8 al 10 de julio tendrá lugar el curso ‘Marketing Digital e Inteligencia Artificial orientado al crecimiento de tu empresa’, una temática cada vez más demandada por los estudiantes y población en general. Este curso aportará nociones para dirigir un departamento de comunicación social media y coordinar la gestión de la comunicación, utilizando herramientas convencionales e Inteligencia Artificial.

El último de los cursos de la sede en la capital berciana tendrá lugar del 17 al 19 de julio y será completamente en inglés, dado que los proyectos relativos a esta temática son en habla inglesa. Se llama ‘IoT and Cybersecurity in Rural Environments: Trends and Best Practices’ y está dirigido específicamente a la cátedra de ciberseguridad que tienen en la Uned de Ponferrada.

En la sede de San Andrés del Rabanedo se celebrará del 1 al 3 de julio la tercera edición del curso ‘Lingüística contrastiva inglés-español y su aplicación a la enseñanza de lenguas extranjeras’, en el que se pretende mostrar los principios de la lingüística contrastiva aplicados a la fonología y a la gramática del inglés y del español.

Por último, en Villafranca del Bierzo, aprovechando que este año acogerá la exposición ‘Hospitalitas’ de Las Edades del Hombre, se celebrará el curso ‘Patrimonio y paisaje cultural: recursos para el desarrollo territorial en la era digital’ del 10 al 12 de julio. Por un lado, se analizarán los conceptos de patrimonio y de paisaje como recursos para el desarrollo territorial y, por otro, se conocerá cómo elementos patrimoniales y paisajísticos tan relevantes como las exposiciones de Las Edades del Hombre, Las Médulas o el Camino de Santiago suponen ejemplos prácticos de ello. Además, los estudiantes tendrán una visita guiada por ‘Hospitalitas’ el 11 de julio.