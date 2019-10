Larrea, Jon Bolo, Fernando Marchante y Ferrando / QUINITO

La Ponferradina y el Ciudad de Ponferrada escenificaron este jueves la unión entre ambos clubes para animar a sus aficionados a acudir a los dos partidos que el sábado se juegan de forma consecutiva en El Toralín: el Deportiva-Numancia que arranca a las 16.00 horas en el estadio y el Cat&Rest Intragás-Bodegas Rioja Vega que comienza a las 18.30 horas en el pabellón.

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, animó a “disfrutar de dos partidos en dos horarios muy cómodos para acudir padres e hijos”, mientras que el segundo técnico del Ciudad, Fernando Marchante manifestó que “es una oportunidad magnífica para disfrutar de dos partidos” y recordó que “la unión hace la fuerza para dos equipos recién ascendidos. El apoyo de la gente es fundamental”.

En la sala de prensa del estadio de El Toralín también se dieron cita jugadores de los dos equipos. Pablo Larrea, futbolista de la Deportiva, aseguró que ante el Numancia “será un partido difícil, porque vienen en una buena dinámica aunque perdieran la semana pasada. Tienen buenos jugadores y es complicado hacerles gol, pero en El Toralín y con nuestra gente se lo vamos a poner complicado”. Larrea, que fue jugador del equipo soriano, reconoció que “deportivamente no me fue muy bien allí, y por eso estoy aquí, pero al final me salió bien porque estoy feliz en Ponferrada. Dejé muchos amigos en Soria, pero les deseo suerte sólo a partir del sábado”.

Por su parte, el base del Cat&Rest Intragás, Luis Ferrando, confesó que “ya tenemos ganas de brindar por fin la primera victoria a nuestra afición” después de comenzar la temporada con cinco derrotas consecutivas. Ferrando considera que “por cómo estamos compitiendo, ya nos lo merecemos”, pero también cree que “hay algo de psicológico” en la mala racha del equipo. A este respecto, el base blanquiazul fue tajante al afirmar que “la exigencia persnal se está cumpliendo, y todos los jugadores llegamos antes de tiempo a entrenar para trabajar por nuestra cuenta, pero luego no se ve reflejado en los partidos”.