La Universidad de León, entre las 300 mejores del mundo en el área de Educación

‘La consultora Times Higher Education (THE)’ acaba de publicar los resultados para el Área de Conocimiento de Educación de su ranking mundial por materias, ‘Times Higher Education World University Rankings by Subjects 2020’, en el que la Universidad de León aparece entre las 300 mejores universidades del mundo con un rango 251-300, una posición mejor que la ocupada en el curso pasado, cuando se situó entre las 400 mejores con un rango, 301-400. Según el este ranking, la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard son las dos mejores universidades para cursar algún título de Grado en Educación, mientras que de las 500 mejores universidades del mundo en Educación, 33 son españolas, y dentro de estas, la Universidad Autónoma de Madrid es la mejor situada y la Universidad de León (ULE) ocupa la sexta posición. Es el ámbito Citaciones, que evalúa el número de veces que los trabajos publicados por el profesorado de la Universidad de León se citan y el impacto de dichas publicaciones es el que más destaca siendo la tercera mejor universidad española. En el ámbito de Investigación, donde se evalúan indicadores como los ingresos para investigación y la productividad científica, ocupa el décimo puesto. Asimismo, alcanza buenos resultados en el ámbito de Internacionalización y en el ámbito de Enseñanza y ambiente de aprendizaje, con los puestos 13 y 14 respectivamente. Finalmente, en el ámbito de Transferencia de conocimiento ocupa el puesto 18 dentro de las 33 universidades españolas que aparecen en este ranking. Para la decana de la Facultad de Educación, Lourdes Gutiérrez Provecho, los resultados obtenidos en este ranking son “una excelente noticia para una Facultad y Universidad pequeña, pero también para la educación en general, ya que en último término los beneficios son para la comunidad. Hoy día es prioritario formar buenos profesionales de la educación preparados para afrontar los retos de una escuela que debe preparar a sus niños y adolescentes para un futuro imprevisible tanto social como laboralmente”. La Facultad de Educación cuenta con la participación activa de 17 departamentos de la ULE y más de un centenar de profesores para quienes estos resultados “suponen un reconocimiento a su esfuerzo docente e innovador”, según subrayó Lourdes Gutiérrez, para quien ocupar la sexta posición a nivel nacional “es muy buen puesto si se tiene en cuenta que existen más de 50 centros en España que imparten titulaciones relacionadas con la Educación”. Respecto al ranking anterior, las mejoras en el campo de la investigación se constatan en un aumento de los proyectos de investigación liderados por profesorado de la ULE, en la cantidad de estancias internacionales y en un mayor número de publicaciones en revistas prestigiosas de la rama de conocimiento en Educación. Todo ello, según la decana, “permitirá incorporar a profesores en formación preparados para afrontar futuras jubilaciones y estabilizar el profesorado, lo que redundará en una nueva mejora de la enseñanza”. No obstante, para Lourdes Gutiérrez, el dato más gratificante “es la constatación de que la investigación no se realiza en el vacío, sino que está relacionada con la solución de problemas que plantea nuestra sociedad, y que revierte en ella, como dicen los datos de Transferencia del Conocimiento”.