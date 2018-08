La vespa velutina ya está aquí y viene para quedarse

En las últimas semanas nos están bombardeando las noticias de nuevos focos de Vespa Velutina, esa avispa asiática que llegó a Europa desde Asia y desembarcó en Francia en 2005. Desde entonces su avance ha sido imparable: Desde Francia se ha paseado por todo el Norte del país hasta que ha llegado a nuestra tierra.

Hasta ahora se pensaba que el problema es únicamente de los apicultores, que diezma nuestras colmenas, pero no es así. En nuestra comarca afectará al sector frutícola y vitivinícola, no solo por un descenso en la polinización, sino porque las uvas, manzanas, peras, etc. también forman parte de su dieta.

Como hemos visto últimamente hay aparición de nidos dentro de casco urbano, no solamente se asientan en el campo, con el consiguiente riesgo para las personas. En Galicia han muerto varias personas por su picadura.

En el caso del nido aparecido en la localidad de Friera, será un apicultor el que tenga que retirar el nido del alero de una vivienda, ya que la administración tiene conocimiento de su presencia, pero no hace nada por retirarlo.

Por lo tanto, como podemos ver, el problema no es solo de los apicultores. Es un problema de toda la sociedad en el que todos deberíamos involucrarnos y también pedir a la Administración soluciones eficaces, ya que son los únicos que pueden y deben resolver este problema. No pueden dejar a los ciudadanos a su suerte, esperando que de alguna u otra forma se solucione el problema.

Desde la Asociación Berciana de Apicultores estamos preparando la formación necesaria para que nuestros socios estén perfectamente informados de este peligro y de qué manera combatirlo y minimizar sus daños, ya que por ahora su desaparición parece algo imposible.

Asociación Berciana de Apicultores (ABERAPI)