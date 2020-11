“La vida nunca ha sido fácil, a nuestros padres y abuelos les tocó la guerra, a nosotros nos toca el COVID y hay que superarlo”

Laureano Turienzo durante una de sus conferencias.

El astorgano Laureano Turienzo Esteban es el presidente de la Asociación Española del Retail (AER). Ha trabajado como profesor en la escuela de negocios ESIC Business & Marketing School e ICMED en España. A nivel internacional, ha ejercido en el Panamerican Business School y la Universidad Internacional de Florida, en EEUU. Además, ha asesorado a numerosos organismos, como por ejemplo al Gobierno Vasco en la Escuela del Retail Vasca. Destaca también por ser miembro de la lista Celebrity Speaker, habiendo impartido conferencias en más de 40 países.

¿Cuál es la situación del sector del retail actualmente en España? ¿Se frenó en seco durante el confinamiento? ¿Se cambió la forma de trabajar para evitar la ruina económica?

La situación es mala, no hay otro calificativo en este momento. Sí es cierto que el retail es un sector muy amplio; va desde la moda a los supermercados. Incluso los bares y los hoteles forman parte de esta industria. Todo aquello que venda producto o servicio a un cliente o consumidor final es retail. En este contexto es imposible que nada vaya bien, pero hay ciertos sectores que se están beneficiando de la situación actual, como por ejemplo los supermercados. A estos les va bien por varias razones; en primer lugar, porque no han cerrado durante estos meses de pandemia, y los consumidores nunca han dejado de ir a tienda, como se dice en alguna ocasión, solo que han cambiado su forma de hacerlo. En segundo lugar, porque al estar más tiempo en casa, los clientes se animan con la cocina o alguna tarea similar, incrementando así su gasto en este tipo de establecimientos. Además, dentro del desastre que ha supuesto el COVID-19, hay una gran masa de población que está sacando provecho, ya que al viajar menos y al tener una vida más sedentaria se desplaza así el gasto hacia cosas más familiares. De esto saca provecho por ejemplo Leroy Merlin, pues los clientes comprarán pintura para las paredes de sus casas, cuadros, etc. Los grandes perjudicados son por ejemplo los sectores orientados al turismo, la moda…

Todo esto es muy curioso, pues a nivel internacional nos encontramos con datos como los siguientes: en EEUU este ha sido el mejor mes de su historia en lo que al comercio se refiere, y en China también se está vendiendo más. Esto se debe a que ha habido un fomento económico en aquellos países cuyos gobiernos convirtieron el retail en un asunto de Estado. El mayor empleador en todos los comercios del mundo es el comercio y el retail.

Veo que está especialmente preocupado por el pequeño comercio, ¿cree que será el fin de los negocios locales y las multinacionales se quedarán con todo? ¿O piensa que podrán levantarse y pronto podremos ir a las tiendas de nuestros pueblos?

En absoluto. Todo lo contrario. Puede que mucha gente no comparta lo que voy a decir, pero este es un momento muy interesante para lo local, para el pequeño negocio, independientemente de que a algunos les vaya mal, evidentemente. Digo esto porque con las restricciones impuestas actualmente nos movemos menos, por lo que compramos más a nivel local. Hemos cambiado los centros comerciales por esa tienda de ropa a la que jamás le habíamos prestado atención. Cabe destacar que hay una serie de comercios locales a los que no les puede estar yendo peor. Estos son los que están enfocados al turismo, sobre todo si se encuentran en el centro de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. En cambio, si tienes un negocio en un barrio de Madrid o de Astorga pues seguramente te vaya mejor que antes. Eso sí, no hablo de cualquier negocio local. Si mi negocio ni es barato ni es diferente, estás fastidiado, con COVID o sin él.

¿Qué consejo le daría a un pequeño comerciante para hacer frente a los tiempos que corren? ¿Debe reciclarse de algún modo?

Yo lo que diría es lo siguiente: que le den mucha importancia a lo local, que den un servicio al cliente bueno y que mis tiendas sean y parezcan seguras. Si consigo esto, tendré una gran ventaja, pues el cliente se sentirá a salvo y acudirá a mi establecimiento. A todo esto le añado lo que comentaba anteriormente, la diferenciación, que mis clientes puedan encontrarse un producto distinto al que pueden ver por Internet, por ejemplo. Y por último, que la atención al cliente sea lo mejor posible, aunque me encuentre detrás de una mascarilla. Pienso que lo local tiene una oportunidad única para crear lazos emocionales con sus convecinos.

Para finalizar, me gustaría que les mandase un mensaje a sus paisanos de Astorga, así como a todos los bercianos y leoneses, para levantarles un poco el ánimo en este contexto tan delicado tanto para la región como para el país.

Quisiera dar ánimo a todos ellos. No nos engañemos, son tiempos difíciles y esto va para largo, pero son momentos también para los emprendedores, para aquellos que son diferentes y que tienen talento. Hay que confiar, la vida nunca ha sido fácil. A nuestros padres y abuelos les tocó la guerra, a nosotros nos toca el COVID y hay que superarlo. Los maragatos como yo sabemos sufrir y saldremos de esta más fuertes que nunca. Tenemos un comercio envidiable y para mí es un honor ser el presidente del comercio minorista de España y ser maragato, siempre lo diré. Le mando un fuerte abrazo a toda la región, en especial a mis familiares. Que nadie dude de que nos levantaremos.