La XI Jornada Martin Sarmiento se celebrará en Corullón

La Comisión Cultural Martín Sarmiento (erudito nacido en Villafranca del Bierzo) organiza la XI Xornadas Martin Sarmiento y el Día do Galego no Bierzo, el 11 de marzo. Las jornadas, que comenzaron a celebrarse en 2005, cuentan en la actualidad con colaboración de la Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia en la celebración del denominado Día Escolar do Galego no Bierzo, “que garantiza la interacción de esta figura singular de las Letras Gallegas y de su legado, especialmente el lingüístico, con el alumnado y profesorado del Programa de Promoción do Galego en nuestra comarca, así como el conjunto de las administraciones responsables del mismo”, explican organizadores.

Asimismo, señalan que uno de los últimos logros de las Jornadas Martín Sarmiento en lo referente a la dinamización de la lengua en nuestra comarca fue la elaboración del Decálogo de los nuevos espacios para el gallego en el Bierzo que se aprobó por unamidad en el Consejo Comarcal del Bierzo el 2 de marzo de 2018 con el que la promoción lingüística busca nuevas dimensiones.

“Irguiendo el hilo conductor de este importante acuerdo institucional quisimos inaugurar, en la presente edición de las jornadas, una etapa en la que las administraciones locales bercianas que

hablan gallego tengan un protagonismo especial. Es por eso por lo que además de realizar actividades en Villafranca, como villa natal del erudito homenajeado, vamos a ir sumando en cada edición a un municipio con la idea de desarrollar en la localidad escogida una labor específica de promoción de la lengua”. apostillan desde la organización.

“Así pues, como reza el lema de las jornadas, este año 2019, será Corullón la localidad que acoja inicialmente a los alumnos de Secundaria, que abordarán allí los Intercambios del Día Escolar del Gallego en el Bierzo. Tenemos que agradecer al gobierno municipal su disponibilidad que va a permitir con toda seguridad ir asentando en cada uno de los ayuntamientos gallegohablantes iniciativas necesarias de dinamización cultural de interés de cara al futuro”, concluyen.

Esta año, al coincidir en día no lectivo el aniversario del nacimiento de Sarmiento en Villafranca, el Día Escolar do Galego no Bierzo se pasa al día 11 de marzo.

Día Programa de Gallego en las escuelas del Bierzo.

11 de marzo 2019: Corullón/ Villafranca del Bierzo.

PROGRAMA DE ACTOS

1ª SESIÓN: CORULLÓN

9,30 h. Llegada de buses desde los centros participantes a

la Praza mayor de Corullón. Intercambio Escolar de los IES

del Bierzo, un itinerario didáctico guiado por Corullón,

pueblo del que habla Sarmiento en sus cuadernos de viajes.

Están presentes la totalidad de los alumnos/as del

Programa de Promoción de SECUNDARIA de los centros:

IES Padre Sarmiento (Villafranca)

IES Bergidum Flavium (Cacabelos)

IES Europa (Ponferrada)

IES Virgen de la Encina (Ponferrada)

Alumnos/a Gallego de la EOI de Ponferrada.

12 h.: Intervención de las autoridades presentes del

Consejo Comarcal, de la Xunta de Galicia y de la Junta de

Castilla y León. Presentación de la IIª Edición de los

Premios Morales a los centros presentes.

13 h.: Rueda de prensa y reunión de trabajo en el Salón de

plenos de Corullón.

2ª SESIÓN: VILLAFRANCA DEL BIERZO

11,00h: . APERTURA DE LOS INTERCAMBIOS DE PRIMARIA.

TEATRO VILLAFRANQUINO “ENRIQUE GIL Y CARRASCO”

Intervención de las autoridades presentes del Consejo

Comarcal, de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y

León. Presentación de la IIª Edición de los Premios

Morales a los centros presentes.

11,15- ENREDANDO CON PAKOLAS, actuación musical de

Paco Cerdeira subvencionada por la Secretaría Xeral de

Política Lingüística de la Consellaría de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

Asisten alumnos/as de los centros de PRIMARIA:

CEIP San Lorenzo de Brindis de Villafranca,

CEIP de la Quinta Angustia de Cacabelos,

CEIP Valentín García Yebra de Ponferrada,

CEIP Compostilla de Ponferrada,

CEIP Jesús Maestro de Ponferrada,

CEIP San Ildefonso de Camponaraya,

CEIP Virgen del Carmen de Ponferrada,

CEIP Toral de Merallo,

CEIP M.L.Ucieda de Toral de los Vados,

CRA Carucedo,

CRA de Cubillos del Sil,

CRA Jimena Muñiz de Corullón,

CRA Puente de Domingo Flórez,

Colegio Divina Pastora de Villafranca.