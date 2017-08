Eldeclarado el pasado día 21 en la localidad de Losadilla. El objetivo de esta reunión técnica y de trabajo era analizar el incendio y las labores para su extinción, así como abordar las actuaciones necesarias para identificar y evaluar los daños producidos, al tiempo que coordinar los trabajos a partir de ahora.

Desde la Junta se informó de que todavía no hay cifras de la superficie oficial calcinada, algo de lo que no se dispondrá hasta que no se dé por extinguido, momento en el que se tendrá una perimetración exacta de los daños producidos, que podrían oscilar alrededor de las 9.000 hectáreas, de las que unas 2.000 corresponderían a superficie arbolada.

Ya se está trabajando en las medidas que se llevarán a cabo para evitar la erosión, y la protección de los ríos con los arrastres de ceniza, así como la restauración de la zona en los próximos meses a cargo del Ejecutivo autonómico con la colaboración de los ayuntamientos y de la Diputación de León. Suárez-Quiñones también ha entrado en contacto con el Gobierno para fijar la colaboración en esta restauración, al tiempo que avanzó la creación de un inventario de infraestructuras que puedan haberse visto afectadas por el fuego.

De especial consideración, dada la urgencia, han sido las actuaciones coordinadas para garantizar un suministro de agua de calidad para el consumo humano, habiéndose realizado análisis y estando en estudio la totalidad de las captaciones de agua para determinar si procede hacer algún trabajo y obra al respecto. En este encuentro se analizaron también otras medidas que van a ser técnicamente estudiadas para tratar de disminuir las consecuencias de este tipo de incendios, cuando no se puedan evitar.

El consejero transmitió el apoyo de la Junta de Castilla y León en la tramitación de las ayudas del Estado de atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, mediante la elaboración de los informes técnicos que sean necesarios y la coordinación con la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

A la reunión asistieron el delegado territorial, Guillermo Martín, los jefes de Servicio de Medio Ambiente y Fomento de la Delegación Territorial, otros técnicos de la Junta, los alcaldes de Encinedo y Truchas, también el alcalde de Castrocontrigo y un total de 13 representaciones de juntas vecinales, entre presidentes y otros representantes.

Evolución del fuego

El fuego fue controlado el pasado domingo después de algo más de seis días en los que más de 350 personas trabajaron diariamente en las labores de extinción, entre medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León con el apoyo de la administración general del Estado, incendio que ha afectado principalmente a matorral de brezo y pastizal, pero también en torno a 2.000 hectáreas de arbolado.

El fuego, que llegó a ser declarado de nivel 2 por situaciones de grave riesgo para poblaciones y bienes, obligó al corte de varios tramos de carreteras y al desalojo de los vecinos de varias localidades, que en algunos casos tuvieron que ser trasladados al polideportivo de La Baña, donde pudieron volver en los últimos días, los últimos de ellos los de la localidad de Trabazos.