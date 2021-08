Vecinos de Laciana se manifiestan para exigir médicos en los consultorios de la comarca

Un grupo de vecinos de Caboalles de Abajo, Caboalles de Arriba y Villager, secundado por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Laciana, ha cortado esta mañana, durante media hora, la carretera CL-626 a su paso por Caboalles de Abajo -a la altura de la residencia ‘El Roble’- para exigir a la Junta de Castilla y León la dotación de personal médico en sus consultorios.

Los vecinos de estas localidades han de desplazarse hasta el Centro de Salud de la capital lacianiega para ser tratados de sus dolencias. “Es una situación cuanto menos curiosa, que tengamos que acudir a Villablino teniendo un consultorio médico en el pueblo”, explica enojado un vecino de Caboalles de Abajo. Consultorio “que antes estaba cubierto por dos médicos y dos ATS. Ahora mismo solo disponemos de un ATS”, señala el vecino, al tiempo que incide en que esta situación ha motivado que, los médicos del Centro de Salud de Villablino, “no den abasto a atendernos a todos porque tienen demasiados pacientes”.

A la protesta, en la que no faltaron pancartas con lemas reivindicativos como “El médico en el pueblo”, “Las vacunas en Laciana” o “Casado escucha, los pueblos en la lucha”, acudieron, entre otros, la procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León, la lacianiega, Nuria Rubio y el alcalde de Villablino, Mario Rivas quien defendió que la Junta de Castilla y León “parece que busca un objetivo que es cerrar los consultorios porque un consultorio sin médicos no es un consultorio“. Los vecinos, insistió el primer edil, “ven cómo pierden servicios”, circunstancia que no ayuda a fijar población. “Si queremos apostar por el medio rural, hay que dotar de servicios a las zonas y como mínimo preservar los que tenemos”, apostilló el regidor. “Está en manos de la Junta, es su competencia y no debe seguir manteniéndose en ese abandono constante en torno a la Sanidad”, concluyó diciendo.

A su lado, Nuria Rubio, que cargó contra el dirigente del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez. “Dice que los consultorios rurales siguen abiertos. ¿No le da vergüenza?. Yo le invito a venir a Caboalles para que mire a los ojos a sus vecinos y les diga que tienen los consultorios abiertos”. También tuvo palabras para el nuevo líder del PP provincial, Santiago Vélez, quien hace pocos días visitaba el valle de Laciana. “Nos encanta que nos visite pero queremos soluciones porque no nos gusta que nos utilice. Así que le pido que exija a la Junta que solvente este problema y dote de los servicios necesarios a esta comarca”.

Por último la lacianiega instó a todas las fuerzas políticas de la comarca a que “dejen los intereses partidistas y defiendan a los vecinos, que son aquellos que les eligieron para que así hicieran”. Se refiere a la moción recientemente sometida al Pleno de la Corporación Municipal por petición de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Laciana y de los sindicatos comarcales. Propuesta que prosperó gracias a los votos del PSOE, IU y PP. Ciudadanos se abstuvo.

También, secundando la movilización, estuvieron presentes miembros de la propia Plataforma. Su portavoz, Valentín Arias, calificó como “algo inédito en la comarca de Laciana” el hecho de que los consultorios no dispongan de médicos. Apuntó como culpables directos al presidente de la Junta y a la consejera de Sanidad. “El fin es el ahorro económico y no lo vamos a permitir”.