Laciana sale a la calle para exigir un futuro para las cuencas

Representantes sindicales y políticos, plataformas y asociaciones, jóvenes y no tan jóvenes. Todos ellos salieron este domingo a la calle para manifestarse y exigir soluciones inmediatas: empleo, infraestructuras y reindustrialización. Lo hicieron para respaldar la movilización que UGT y CCOO convocó a tres bandas en León, Ponferrada y Villablino. Lo hicieron en representación de todas las comarcas mineras. Porque, según datos de subdelegación del Gobierno 2.500 personas avalaron la protesta en la capital de la comarca.

Con el sonido característico de los petardos, comenzaba la manifestación desde las puertas de las sedes sindicales, algo más tarde de las 12:00 horas. Pancartas de diferentes colectivos acompañaron la comitiva que recorrió las principales calles de Villablino para concluir nuevamente en el punto de inicio, donde se dio lectura a sendos manifiestos.

Los secretarios comarcales de CCOO y UGT, Omar García y Antonio Fernández respectivamente, encabezaron la protesta junto a altos cargos de ambos sindicatos; los alcaldes de Villablino, Mario Rivas, Páramo del Sil, Ángel Calvo, Palacios del Sil, Roberto Fernández y Murias de Paredes, Mª del Carmen Mallo; la procuradora socialista lacianiega Nuria Rubio y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Villablino, María Teresa Martínez, acompañada por Justo Fernández, también de la formación naranja.

Los secretarios comarcales de ambos sindicatos se mostraron firmes. Omar García subrayó que esta jornada pone de manifiesto la situación que viven las cuencas mineras a un año de la firma del cierre de la minería. “Aún estamos esperando. No vemos transición”, matizó, al tiempo que enfatizaba que la movilización es “justa y necesaria. Solo estamos pidiendo lo que por justicia es nuestro”. Antonio Fernández, por su parte, espera que “de una vez por todas las administraciones nos hagan caso. Laciana está al borde de la desaparición”. Al mismo tiempo confesó que si los ciudadanos no se conciencian “de lo que somos, donde estamos y lo que nos va a pasar, vamos a pasar un mal trago”.

Entre los cargos sindicales que, a nivel autonómico, acudieron a la cita estuvo Miguel Prieto Andrés -CCOO de Industria de Castilla y León- quien declaró que “León necesita un impulso”, y concretamente, las comarcas mineras que, a su juicio, “están sufriendo el declive industrial, el cierre de las minas y la despoblación”.

Tampoco se calló el alcalde de Villablino, Mario Rivas. El también presidente de Acom, con las cifras en la mano, quiso recordar que el municipio de Villablino es el que más población ha perdido, no solo de la provincia, sino que de España, en los últimos veinte años por lo que pidió que “las administraciones apuesten por este territorio. Necesitamos una apuesta decidida por su parte porque somos conocedores de que la respuesta no llega por el ámbito privado y tiene que ser ahora”.

Muy crítica se mostró la procuradora socialista, Nuria Rubio, quien tuvo palabras para aquellos que esta misma semana votaron en contra de la Proposición No de Ley socialista dirigida a que la Junta adquiriera los pozos María y Calderón. “Votaron en contra y hoy les veo que encabezan pancartas. Me parece que es de ser muy hipócritas“, resaltó. La lacianiega añadió, además, que acudió a la capital de la comarca para “apoyar a la ciudadanía, a las personas, a la provincia y especialmente, como sabéis, a mí me duele mi tierra que es Laciana y no podía estar en otro sitio hoy”.

Por su parte, el alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, consideró que “es hora de proyectos concretos, de ideas concretas” porque a su juicio “la despoblación solo se frena con empleo. Necesitamos el empuje de los que estamos aquí, pero sobre todo de las administraciones”.

Los cuatro manifiestos en resumen

Al concluir la manifestación los secretarios comarcales de UGT y CCOO así como representantes del alumnado de los dos institutos de la capital de la comarca procedieron a la lectura de sus manifiestos.

Antonio Fernández -UGT- exigió una transición ecológica justa, “que el dinero que se destine para las comarcas repercuta verdaderamente en las comarcas. Estamos un poco hartos de que después de todos los Planes del Carbón que hemos tenido, las ayudas nos han pasado por delante delas narices y fueron a parar a sitios donde el único carbón que vieron fue por la televisión”. En su intervención también hizo alusión al gobierno regional PP-Ciudadanos “que tumbó la propuesta del PSOE, apoyada por Podemos, para que la Junta adquiriera María y Calderón. Unas instalaciones que costarían a la Junta unos 150.000 euros. Una insignificancia”.

Omar García, -CCOO- por su parte, añadió que la de hoy “ha sido una oportunidad para demostrar que Laciana quiere estar viva. Condenan a las comarcas mineras al cierre de colegios e institutos, a que los jóvenes se marchen, a la reducción de atención médica, al desempleo… En definitiva, nos condenan a una menor calidad de vida”. También recordó que las cuencas mineras “han aportado mucho en el desarrollo de este país, con mucho trabajo y esfuerzo y también con muchos compañeros que dejaron su vida en las entrañas de esta tierra”. Para concluir su intervención auguró que los tiempos que se presentan “son difíciles. Miremos al futuro con unidad y lucha. Porque nunca nos han regalado nada. Ignoremos a los agoreros de la crítica fácil y empecemos a caminar juntos”.

No menos reivindicativas fueron las voces de los estudiantes. Desde el instituto ‘Valle de Laciana’, creen que la mejor inversión de futuro “somos nosotros, los jóvenes” quienes “estamos más familiarizados con las nuevas tecnologías y seríamos perfectos para desempeñar la tarea de la promoción del valle a través de las redes sociales”. Desde el instituto ‘Obispo Argüelles’, sus alumnos apuntaron a que la despoblación, los recortes en Sanidad, el desempleo y la inversión en Educación en el medio rural han sido las causas que les han llevado a estar presentes en la movilización.

