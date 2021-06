Ainhoa Lacorzana. / CBB

El Embutidos Pajariel Bembibre continúa reforzando sus filas de cara a la próxima temporada y este jueves anunció su cuarto fichaje, la exterior sevillana Ainhoa Lacorzana, de 20 años y 179 centímetros, que llega al equipo berciano después de cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Celta Zorka Recalvi en la Liga Femenina 2. A pesar de su juventud, la nueva jugadora rojilla ya sabe lo que es jugar en Liga Femenina, pues debutó en la máxima categoría con sólo 16 años cuando militaba en el Spar Gran Canaria.

El técnico del Embutidos Pajariel Bembibre, Pepe Vázquez, destaca de Lacorzana su polivalencia, pues puede ocupar las posiciones de base, escolta y alero: “Estoy contento de contar con ella. Pese a su juventud, tiene un bagaje importante de experiencias con selecciones de formación y en sus últimos años con el Celta en varias fases de ascenso. Es una jugadora joven, con proyección y no exenta de experiencia. Es versátil, pudiendo jugar en todas las posiciones exteriores“.

Por su parte, Ainhoa Lacorzana llega a Bembibre sabiendo que “es un club dispuesto a dar oportunidades a jugadoras jóvenes. Una vez terminada la última temporada, supe que necesitaba un cambio. Estos cuatro años en Vigo me han servido para madurar, para asentarme en Liga Femenina 2 y ahora, después de mucho trabajo, tener la ilusión y las ganas de cumplir mi sueño. Al principio no estaba muy convencida de dar el paso a la Liga Femenina, pero una vez me presentaron el proyecto que tenían tanto para mí como para el equipo, no dudé que sería la mejor opción“.

Internacional en categorías de formación

La nueva jugadora del equipo berciano cuenta con una amplia trayectoria con las selecciones españolas de categorías inferiores. En 2016 disputó el Mundial U17 y fue campeona de Europa con la U16, siendo incluida en el quintento ideal de la competición. Los dos años siguientes vistió la camiseta de España en los Europeos U18, colgándose la medalla de plata en 2018 tras caer en la final contra Alemania.