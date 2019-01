Larrea: “La Deportiva no tiene nada que envidiar a ningún club de Segunda”

Larrea posó con la camiseta de la Deportiva en el césped de El Toralín / QUINITO

La Deportiva presentó este miércoles a su última incorporación del mercado invernal, el centrocampista Pablo Larrea, que llega al club en calidad de cedido por el Numancia hasta final de temporada.

El nuevo jugador blanquiazul admitió que “aunque tenía otras ofertas de Segunda B, cuando hablé con el presidente y el entrenador me transmitieron una confianza que hizo que no me lo pensara mucho para aceptar. Además, tengo compañeros aquí que ya conocía (Isi y Son) que me hablaron muy bien del club”.

Larrea reconoce que llega a Ponferrada en busca de los minutos que no estaba teniendo en Soria: “A veces hay que dar un paso atrás para recuperar confianza”, pero considera que “la Deportiva no tiene nada que envidiar a ningún club de Segunda”.

El centrocampista asume que llega a una competición “muy igualada, pero eso le da más emoción. Llevo dos días entrenando aquí y he visto un equipo muy comprometido y con ganas de luchar por algo importante. Pueder ser un año muy bonito para todos”.

El nuevo jugador deportivista aportará al equipo creación en el centro del campo, sin descuidar la defensa: “Me gusta tener el balón y asociarme con los compañeros, pero también soy el primer implicado a la hora de defender”.

Larrea podría debutar este mismo domingo, en el partido que enfrentará a la Ponferradina y al Fabril en El Toralín, ya que “vengo de competir, no he perdido el ritmo. He hablado con Bolo y sabe que puede contar conmigo desde el primer minuto”.