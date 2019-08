Larrea, novedad en la lista de la Deportiva para recibir al Zaragoza

El Toralín lucirá su nuevo aspecto en el partido ante el Zaragoza. / QUINITO

La Ponferradina se estrena en El Toralín en la segunda jornada de LaLiga SmartBank recibiendo al Zaragoza este domingo a las 18.00 horas, un partido en el que los blanquiazules buscarán los primeros tres puntos de la temporada ante un rival llamado a pelear por el ascenso a Primera División.

La principal novedad en la lista de Jon Pérez Bolo para este partido es la vuelta de Larrea una vez superada su lesión, mientras que el técnico no podrá contar con el sancionado Ríos Reina, cuyo lugar en el lateral izquierdo ocupará, previsiblemente, el berciano Luis Valcarce. El resto de la convocatoria es la misma que la de la semana pasada en Cádiz.

Bolo confía en mantener la buena racha de su equipo en casa, donde la Deportiva no pierde desde el 20 de enero (0-1 ante el Salamantino) y no encaja un gol desde el 17 de febrero (1-1 frente al Coruxo). Para ello, apostará por un once muy similar al de la primera jornada, con la posible entrada de Larrea como pareja de Óscar Sielva en el centro del campo y la duda entre Nacho Gil y Pablo Valcarce en la banda izquierda.

Cambios en El Toralín

Otra de las novedades estará, en este caso, en el recinto donde se jugará el partido, ya que El Toralín estrenará su nuevo aspecto tras las obras que se han llevado a cabo durante el verano. Así, el nuevo césped ya está pintado con las medidas de 105×68 metros que exige LaLiga (dos metros más estrecho que en pasadas temporadas), mientras que la publicidad del perímetro lucirá con los colores blanco y azul. Además, los banquillos estarán más separados para dejar espacio a la televisión del VAR.

Por otro lado, se han construido nuevas cabinas de prensa en una posición más elevada que la anterior, dejando espacio bajo ellas para varios palcos vip, y también se han instalado las cámaras tanto para el VAR como para la seguridad del interior del estadio.